Afrique du Nord: Les efforts de l'Algérie pour asseoir une véritable politique de numérisation soulignés

ROME — L'Ambassadeur d'Algérie en Italie, Abdelkrim Touahria a mis en lumière vendredi les efforts consentis par les hautes autorités algériennes pour asseoir une véritable politique de transformation numérique de l'administration publique au service des citoyens, soulignant que l'innovation, la numérisation et les startups représentent "des axes stratégiques et prioritaires pour le gouvernement algérien".

Lors de sa participation aux travaux de la 11ème édition du Festival de l'Innovation digitale "WeMake Future 2023", qui se déroule sur trois jours, à la Foire de Rimini en Italie, le représentant de l'Algérie est intervenu au titre du Panel consacré à la thématique "la diplomatie et l'innovation", qu'il a animé conjointement avec son homologue suédois, M. Jan Bjorklund.

L'ambassadeur a saisi cette opportunité pour mettre en lumière les efforts consentis par les hautes autorités algériennes pour asseoir une véritable politique de transformation numérique de l'administration publique au service des citoyens, des entreprises et de la protection de l'environnement, en insistant sur le fait que l'innovation, la numérisation, les startups et l'économie de la connaissance représentent "des axes stratégiques et prioritaires pour le gouvernement algérien".

Dans ce contexte, il a cité la mise en place de ministères dédiés à la numérisation, à l'économie de la connaissance et des startups ainsi que la modernisation et l'adaptation du cadre juridique y afférent afin de donner plus de liberté aux jeunes innovants dans le cadre de la mise en place de leurs projets et startups.

Il a également mis l'accent sur l'interaction accrue et les effets des technologies de l'information sur la diplomatie moderne.

Il convient de souligner que ce Festival qui prend fin samedi, représente l'un des plus grands Salons consacrés à l'innovation digitale au monde. Plus de 100 événements y sont prévus autour de thématiques d'actualité telles que: e-SportFest, Digital Job Fair, World Start-up Fest, Innovation film Fest, Creators Fest, Maker & Tech District, ainsi que les Hackathon.

L'édition de cette année a réuni plus de 1000 intervenants et conférenciers du monde entier.