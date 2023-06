Maroc: Ben M'Sick - Saisie de 430.784 unités de pétards et feux d'artifice de contrebande (DGSN)

Ben M'Sick (Casablanca) — Les éléments de la brigade de la police judiciaire relevant du district de sûreté de Ben M'Sick à Casablanca, ont réussi à saisir, vendredi soir, 430.784 unités de pétards et feux d'artifice de contrebande, représentant un danger pour la sécurité des personnes et des biens.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), cette importante cargaison de pétards et feux d'artifice a été saisie au niveau de Ben M'Sick dans un dépôt appartenant à deux personnes de la même famille qui ont été interpellées jeudi en flagrant délit de possession et de commercialisation d'un lot de 63.861 unités de pétards et feux d'artifice de contrebande.

Les premières constatations effectuées ont révélé que parmi les pétards et feux d'artifice saisis figurent des unités représentant un danger sérieux pour la sécurité des personnes et des biens qui ont été récemment utilisés pour commettre des agressions physiques ayant entraîné dans certains cas la mort des victimes.

Selon la même source, les recherches et investigations se poursuivent par la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et identifier tous les itinéraires de contrebande et de stockage de ces matières dangereuses, ainsi que toutes les personnes impliquées dans leur stockage et commercialisation à des fins criminelles.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts intenses déployés par les services de la DGSN et de la DGST pour lutter contre la contrebande et la commercialisation des pétards et feux d'artifice dont l'utilisation à des fins criminelles ou liées à des actes de houliganisme représente un danger direct pour la sécurité des personnes et des biens.