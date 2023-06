Congo-Brazzaville: Tournoi international de tennis J30 - Andriantefihasina et Yash Bahalkar s'imposent en double

Le Malgache Mirija Andriantefihasina et le Britannique Yash Bahalkar ont remporté la finale des doubles messieurs du deuxième tournoi J30, en s'imposant en deux manches (6-4 et 6-3), devant l'Indien Prakaash et le Néerlandais Laurence Teunissen.

« Je suis très content d'avoir gagné avec Yash. C'est mon premier tournoi J 30 que je fais en double. Je n'étais pas très sûr, mais j'avais envie de gagner parce que ma motivation était toujours très élevée. Je vais faire de grands tournois de tennis français pour m'améliorer », a déclaré le Malgache.

Chez les dames, la Marocaine Zineb El Mouttaki et l'Allemande Onalee Wagner ont confirmé leur suprématie devant Cathérine Ndeko de la République démocratique du Congo et Monica Ruth Ntsiba du Congo en deux sets (6-0 et 6-2). C'est le second trophée gagné par cette paire après celui du 10 juin.

Le second tournoi a été organisé pour donner la possibilité aux joueurs, dont l'âge varie de 13 à 18 ans, de se rattraper. Les vainqueurs ont gagné trente points.

Hugues Henri Ngouélondélé, en sa qualité de directeur du tournoi, s'est félicité de son organisation au Congo par la Fédération internationale de tennis, avant d'exprimer sa volonté de voir ce plaisir prolongé dans les années à venir. « Nous avons abrité le premier J30 ITF ici à Brazzaville. Ce n'est pas le dernier, mais c'est le début d'une belle aventure avec le tennis », a-t-il dit, rendant hommage au président de la Fédération congolaise de tennis, Germain Ickonga Akindou. Les travaux réalisés au Pôle tennis de Brazzaville sont les éléments sur lesquels comptent s'appuyer les organisateurs pour promouvoir la pratique du tennis au Congo.