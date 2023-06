Maroc: C24/Sahara - L'Arabie Saoudite réitère son soutien à l'initiative d'autonomie et à l'intégrité territoriale du Maroc

Nations Unies (New York) — L'Arabie Saoudite a réaffirmé, à New York, son soutien à l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc pour résoudre définitivement le différend régional sur le Sahara dans le cadre de la souveraineté et l'intégrité territoriale du Royaume.

"Nous renouvelons notre appui à l'initiative d'autonomie au Sahara marocain dans le cadre de la souveraineté du Maroc et de son intégrité territoriale", a souligné le représentant d'Arabie Saoudite, Hassan Mohammed Alamri, lors de la réunion annuelle du Comité des 24 de l'ONU.

Il s'agit d'une solution de compromis qui est conforme au droit international, à la Charte des Nations Unies et aux résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale de l'ONU, a-t-il affirmé, relevant que l'initiative marocaine a été saluée par le Conseil de sécurité dans ses résolutions adoptées depuis 2007.

Le diplomate a également exprimé le soutien de son pays aux efforts déployés par le Maroc en vue de trouver une solution politique réaliste à la question du Sahara marocain sur la base du compromis et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et sous les auspices du Secrétaire général de l'ONU.

Il a, dans ce sens, salué les efforts de l'Envoyé personnel du SG de l'ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, visant à relancer le processus politique sous l'égide du Secrétaire général, en émettant le souhait de voir ces consultations entre les parties concernées se poursuivre.

Le diplomate a, de même, souligné l'importance pour les parties concernées de faire preuve de sagesse, de réalisme et d'un esprit de compromis pour parvenir à une solution politique à ce différend et contribuer à la réalisation de la paix et de la stabilité dans la région.