Sénégal: Auteur d'une belle saison en Turquie, Mbaye Diagne a envie d'ailleurs

Dakar — Le footballeur sénégalais de Fatih Karagümrük SK (championnat Turquie) Mbaye Diagne, dont le contrat se termine le 30 juin, a confié, a exprimé son souhait d'aller tenter de "nouveaux challenges" dans un autre championnat.

"Mon contrat avec Fatih Karagümrük SK prend fin ce 30 juin. Je veux aller vers d'autres challenges, vers de nouveaux horizons. Je ne me vois pas rester là-bas. J'ai atteint mon objectif dans ce championnat. Je suis très satisfait de ma saison en Turquie. C'est le championnat qui a fait le plus fait parler de moi, mais je veux réitérer cet exploit dans un autre pays », a-t-il dit dans un entretien avec l'APS.

Auteur d'une belle saison avec 25 buts et cinq passes décisives, le joueur de 31 ans est le deuxième meilleur buteur du championnat turc, derrière l'Équatorien Enner Valencia, 29 réalisations, et devant l'Argentin Mauro Icardi, 23 buts.

L'ancien joueur de Tianjin Tigers (Chine, 2016-2017) dit avoir « beaucoup travaillé » pour atteindre son niveau actuel. « Je revenais de sept mois de blessure. C'était dur, mais mentalement je m'étais préparé à bien rebondir. Je me devais de revenir à mon niveau, parce que j'avais beaucoup de gens à convaincre. Lorsqu'on désire une chose, il faut se donner les moyens de l'avoir », a-t-il expliqué.

Meilleur buteur sénégalais en Turquie depuis 2017

"Ce n'est pas ma plus prolifique saison. En 2019, j'avais inscrit 30 buts. Je suis le meilleur buteur sénégalais depuis 2017. J'ai fait un an à Bruges KV (Championnat Belgique), six mois à West Bromwich (Angleterre). J'ai fait plusieurs années en Turquie. J'ai évolué un an à Kasimpaşa SK, un an et demi avec Fatih Karagümrük SK . J'ai inscrit 76 buts et fait 13 passes décisives", a-t-il rappelé.

Il a signalé que Fatih est le club où il a réalisé "le plus de passes décisives". "C'est une saison qui va beaucoup marquer ma carrière », a-t-il confié.Joueur de Galatasaray (Turquie) de 2019 à 2022, l'avant-centre sénégalais a promis de » redoubler d'efforts » et de se « concentrer » sur son futur et sa prochaine destination.

Avenir en équipe nationale

« Souvent, on me demande si je serai en équipe nationale. Parfois, cela me met mal à l'aise. Être sélectionné ou pas, ne dépend pas de moi. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Les joueurs vont et viennent », a-t-il déclaré.

Diagne compte 11 sélections avec l'équipe nationale. Il est convaincu que « le Sénégal aura toujours de bons joueurs". « L'entourage compte énormément pour booster les joueurs. L'équipe nationale peut dépasser ce niveau. Nous avons une belle équipe », a-t-il indiqué.

Interpellé sur les raisons de sa non sélection malgré sa belle saison, Mbaye Diagne dit ne pas avoir d'appréciation à faire sur les choix du coach de l'équipe nationale, Aliou Cissé. « L'essentiel pour moi est de continuer à évoluer à mon plus haut niveau. J'aime mon pays et ne pas être sélectionné en équipe nationale ne changera en rien mon patriotisme. Je continue le travail », a-t-il dit.

En conférence de presse, récemment, Aliou Cissé a invoqué des "raisons sportives" pour justifier la non sélection de Mbaye Diagne.

"Le Sénégal n'a pas un déficit en attaque avec Boulaye Dia, Sadio Mané, Habib Diallo, Bamba Dieng, Nicolas Jackson et Iliman Ndiaye. Il faut que je garde l'équilibre de l'équipe. Nous avons assez d'attaquants et je suis satisfait d'eux », a-t-il fait valoir.