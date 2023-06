Congo-Brazzaville: Septième ART - Le groupe Masang présente le théâtre législatif

Une première en République démocratique du Congo (RDC), le projet commencé au Brésil est mené à Kinshasa par Young women's christian association (YWCA-DRC), et dans la région du Katanga par une organisation-soeur. C'est une sensibilisation à l'éducation civique et électorale qui fait participer le public dans les différentes scènes jouées par les acteurs afin de donner son avis, son entendement de la façon dont les choses devraient être faites.

Les amoureux du théâtre ont été au rendez-vous, le 16 juin, dans la salle des spectacles de la paroisse Saint Joseph, dans la commune de Matonge, à Kinshasa, avec le théâtre législatif. Ce projet particulier, une première en RDC, est un théâtre participatif, interactif, avec objectif de donner la parole à la communauté de base, aux leaders d'opinion et au peuple, en vue de proposer des lois par rapport aux maux qui rongent la société.

La particularité de ce genre nouveau de théâtre mis en place par l'Union chrétienne féminine (UCF) de la RDC ou le YWCA-DRC, en exécution à Kinshasa et dans la région du Katanga, et dont la première s'attèle à la sensibilisation à l'éducation civique et au processus électoral, est la recherche d'une adhésion populaire.

Cette première présentation par le groupe « Masang » a été honorée de la participation active des deux députés nationaux Ados Ndombasi et Christelle Vuanga, ainsi que de plusieurs acteurs de la société civile congolaise.

Ce projet, comme l'a souligné la secrétaire générale de YWCA-DRC et directrice exécutive de cette organisation, Rosine Kokila, bénéficie de l'appui technique et financier de l'ambassade d'Allemagne en RDC dont le représentant a participé à la première présentation.

Trois parties pour atteindre l'objectif

La particularité du théâtre législatif, comme l'a expliqué le coach de cette troupe, l'artiste Roch Bokabela Bodo, repose sur trois parties qui composent ce genre. Il s'agit d'un spectacle avec les acteurs qui vont exposer le thème sans pour autant proposer des solutions aux problèmes relevés ; du théâtre forum qui donne, cette fois-là, la parole aux spectateurs qui entrent dans la scène (en devenant ce que l'artiste Roch Bokabela appelle spec-acteurs), pour relever et « corriger » les différentes prestations des acteurs qui n'ont pas bien rendu les choses, affectant la bonne marche du pays ou de l'aspect de la vie faisant le sujet de ce spectacle ainsi que le théâtre législatif, qui donne l'occasion au public de proposer des lois par rapport à ce qu'il aura constaté, ce que les acteurs auront proposé comme problème et ce que les « spec-acteurs » auront proposé comme solutions. « Pour que ce soit des solutions durables, il faut que cela soit des propositions des lois venant de vous », a expliqué Roch Bokabela, notant l'intérêt de cette démarche. « Vous et nous sommes pionniers de cette expérience en RDC », a-t-il souligné, faisant savoir que cette expérience avait commencé au Brésil avant de migrer vers d'autres continents et en RDC, c'est sa toute première fois d'être tentée et a été une sortie réussie, selon les organisateurs.

Et, voici le théâtre législatif en RDC !

Pour cette première dans le pays, les acteurs et comédiens du groupe « Masang » ont exposé leur thème qui a porté sur le processus électoral, plus précisément sur l'enregistrement des candidats aux élections législatives ou le dépôt des candidatures. Après, le public est intervenu pour apporter sa contribution dans les différents tableaux de cette scène, selon son entendement. Tous les intervenants ont appelé à monter sur scène pour jouer les différents tableaux comme ils voulaient que cela soit fait par les acteurs. Ils sont devenus, comme l'a indiqué Roch Bodo, des « spec-acteurs ».

C'est dans la troisième partie que les deux députés nationaux et deux autres membres de la société civile congolaise ont été appelés à constituer le bureau en vue de recevoir des propositions des lois faites par les participants à cette activité, les dépouiller et organiser le vote des lois. « C'est la théâtralisation positive de l'exercice politique dans le pays », s'est réjoui Roch Bodo, qui a entraîné ces acteurs et comédiens dans ce genre nouveau de théâtre dans le pays. Cette première expérience, s'est-il félicité, est une réussite !

Pour la secrétaire générale de YWCA-DRC, Rosine Kokila, cette pratique devra être dupliquée dans les autres districts de la ville province de Kinshasa en vue de faire bénéficier à toute la population de cette expérience.

YWCA-RDC, note-t-on, est une association à but non lucratif créée depuis 2001, basée à Kinshasa et affiliée à la WorldYwca qui a son siège en Suisse. Elle regroupe des jeunes filles et femmes de la RDC. Sa vision est un monde sans exclusion aucune, où la justice, la paix, la santé, la dignité humaine et la préservation de l'environnement sont promues et soutenues durablement grâce au leadership des femmes. Elle se donne comme mission de promouvoir le leadership et le développement du pouvoir collectif des femmes et des jeunes filles dans le pays, en vue d'assurer l'éducation, le développement, la sécurité, la dignité humaine, la liberté, la justice et la paix de toute la population. Ses axes d'intervention sont, entre autres, les droits, la paix et la sécurité des filles et femmes, la santé et la riposte au VIH/ sida, ainsi que l'autonomisation des filles et des femmes.