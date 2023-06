Congo-Brazzaville: Enjeux politiques - Joseph Kabila appelle à la dignité pour sortir le pays de la crise actuelle

A six mois des élections attendues dans le pays, l'ex-chef de l'Etat congolais et sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, appelle sa famille politique à la résistance et à la dignité « afin de sortir le pays de la crise dans laquelle il se trouve ».

L'ancien président de la République démocratique du Congo (RDC), Joseph Kabila, a réuni, le 16 juin au Mont Ndeke, dans son domaine de Kingakati, le Conseil politique élargi du Front commun pour le Congo (FCC), sa plateforme politique.

Devant des chefs de parti et des regroupements politiques, députés nationaux, sénateurs, hauts cadres du FCC, membres des mouvements citoyens et quelques communicateurs qui lui sont encore restés fidèles, le sénateur à vie appelle sa famille politique à la résistance et à la dignité afin de sortir le pays de la crise dans laquelle il se trouve actuellement. L'ex-président de la République promet également de s'exprimer en long et en large, dans les tout prochains jours, sur les questions d'actualité.

Il a dressé un tableau sombre du pays qui est, selon lui, en crise, relevant la nécessité de survivre. Mais, il n'a pas donné clairement sa position sur les élections attendues et a, toutefois, assuré qu'il n'a pas pris sa retraite politique.

Pas de complicité latente FCC-pouvoir en place

Le chef de file et autorité morale du FCC a également fait part aux cadres de cette plateforme politique de l'inexistence de contact ni de relation, moins encore de complicité latente, entre le FCC et le pouvoir en place. « Il faut noter que depuis le coup d'Etat constitutionnel en décembre 2020 (renversement de la majorité à coup d'achat des députés de la majorité élue), il n'y a jamais eu ni contact ni relation, ni complicité latente entre le FCC et le pouvoir en place », a-t-il souligné. Pour l'ancien président de la République, en effet, « il est donc foncièrement faux d'affirmer qu'il existerait des contacts avec un pouvoir qui ne respecte pas les fondamentaux de la République : la Constitution et ses lois ».

Selon des sources, c'est depuis le début de l'année que l'ex-chef de l'Etat hésite à prendre la parole publiquement.