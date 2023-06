Congo-Brazzaville: Promotion du développement local - Quatorze organisations honorées par l'ambassade de France

Pour encourager les organisations de la société civile, lauréates des Projets innovants des sociétés civiles et coalition d'auteurs (Pisca) en 2022, l'ambassade de France au Congo a organisé, du 15 au 17 juin, une exposition vente de leurs produits, dans le hall de l'Institut français du Congo (IFC).

Outre les lauréates du Pisca 2022, l'exposition vente qui marque la deuxième édition de cette initiative de l'ambassade de France au Congo, dénommée Pisca 2023, a connu la participation active d'autres représentants des organisations de la société civile congolaise, issus de sept départements du pays. Son objectif principal est de permettre au plus grand nombre de Congolais de découvrir, en images, cette initiative jugée louable pour la promotion du développement local et novatrice pour la création d'emplois.

« Nous sommes réunis ce soir, à l'Institut français du Congo, pour mettre à l'honneur quatorze organisations de la société civile, partenaires de l'ambassade de France, et qui mettent oeuvre, depuis un an, des projets contribuant à l'amélioration des conditions et du cadre de vie de la population », a déclaré l'ambassadeur de France au Congo, François Barateau. Il a précisé que cette exposition vente s'inscrit dans le cadre de l'appui que la France apporte à la société civile congolaise, dont bénéficient quatorze organisations pour un montant de 325 millions F CFA. Cette deuxième édition fait suite à un constat selon lequel les résultats obtenus lors du Pisca 2022 ont été jugés positifs par cette ambassade.

« En dehors de son soutien financier, l'ambassade de France leur apporte aussi un accompagnement technique qui se traduit par une relation partenariale privilégiée, répondant aux besoins spécifiques de chacune des associations. Ceci, pour une montée en compétence et pour leur visibilité », a ajouté l'ambassadeur de France.

Etayant les grandes lignes de cette initiative, François Barateau a précisé que pour sa mise en oeuvre effective, une session de formation leur a tout d'abord été dispensée, du 13 au 15 juin, notamment sur la communication et la levée des fonds. Elle s'est conclue par la présentation des différents mécanismes de financement des partenaires techniques et financiers présents au Congo.

« Il y a un an, au démarrage officiel de vos projets, je vous félicitais pour la qualité, la diversité des idées et le caractère novateur de vos initiatives qui avaient retenu l'attention du comité de sélection. Force est de constater que vous avez su faire de vos idées une réalité. Je vous en félicite vivement. Car, j'ai eu l'occasion de découvrir trois de vos projets, notamment celui lié au centre de formation de l'île Mbamou dans lequel oeuvre l'aide à l'enfance, celui de Madibou destiné à soutenir la transition agro-écologique des maraîchers de Brazzaville et celui de l'hôpital Blanche-Gomes », a conclu l'ambassadeur de France au Congo.

Notons qu'en marge de cette exposition, plusieurs activités ont été organisées tout au long de la semaine avec les mêmes partenaires au développement. La journée du 17 juin a été axée sur des échanges d'idées autour de l'appui de l'ambassade de France à la société civile congolaise.

