Ile Maurice: Rezistans ek Alternativ - Il faut une alternative pérenne et responsable pour Roches-Noires

Lors de la conférence de presse de Rezistans ek Alternativ, ce samedi 17 juin, David Sauvage s'est concentré sur le projet de Smart City à Roches-Noires.

« Ki Roche Noire capav été dans 50 ans ? Li en lien avec ki nouvo Moris nu bizin dans contexte san précèdent kot nou été ». Pour concrétiser une alternative pérenne et responsable, Rezistans ek Alternativ a identifié trois paramètres majeurs : le statut des terrains à Roches-Noires, le modèle économique qu'il faut implémenter doit permettre aux habitants de la région d'être décideurs et bénéficiaires de cette économie et pouvoir discuter de comment améliorer le vivre-ensemble sur le littoral entre autres le problème d'accès à la plage et l'accaparement du littoral.

« Les zones humides de Roches-Noires sont un trésor vivant et est un intérêt pour le public. Protéger cette zone humide serait pour le bien-être social et économique des habitants de la région. (...) L'appareil de production possédé par le grand capital doit se réorienter afin de pouvoir faire face à la crise écologique et être au service de l'intérêt commun »

Rezistans ek Alternativ indique qu'il faut un troisième modèle économique, une alternative économique. Soit une économie éco-socialiste comme une transition. Déplorant les deux modèles économiques qui roulent le pays actuellement - le capitalisme privé et le capitalisme d'état qui se développent au détriment du service public, déplore David Sauvage. «Cette alternative peut être mise en place à Roches-Noires où les habitants sont décadaires et bénéficiaires. Cette alternative économique que nous proposons est dans l'intérêt public ».

Aussi, souligne le mouvement, les lois ne sont pas appropriées pour protéger les Environmentally Sensitive Areas.