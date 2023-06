Ile Maurice: Port | CHCL - Pourquoi Presley Paul a mis les voiles

Coup de vent sur les quais de la Cargo Handling Corporation Limited (CHCL) depuis jeudi. Comme l'express l'a annoncé hier, Presley Paul a démissionné de son poste de directeur général sous contrat. Cela, quelques jours après que le leader de l'opposition Xavier-Luc Duval, a posé une Private Notice Question (PNQ) sur le Container Port Performance Index et sur le rapport de Pricewaterhousecoopers (PwC) sur la situation à la CHCL.

En effet, une special board meeting a eu lieu hier à la mi-journée, pour prendre connaissance de la lettre de démission de Presley Paul. Cette réunion a été présidée par le Permanent Secretary du Prime Minister's Office, Kechan Balgobin, en l'absence du chairman Menon Munien, qui est en voyage à l'étranger. Ainsi le board a nommé Sanjaye Paddia, Finance Manager, comme Officer in charge. Un poste qu'il a déjà occupé par le passé entre les départs et les nominations des nouveaux directeurs.

Quelles sont les raisons qui ont poussé Presley Paul vers la sortie? Au port, on se dit surpris de ce départ, alors que d'autres s'attendaient à des décisions après la PNQ du leader de l'opposition. La principale raison qui revient pour ce départ, ce sont les qualifications du directeur général sortant et son expérience. Embarrassé par la demande du leader de l'opposition de les rendre publiques, Presley Paul est parti. D'ailleurs, selon Xavier-Luc Duval, à jeudi soir, le CV de Presley Paul (voir hors-texte) n'avait pas encore été déposé à l'Assemblée nationale, bien que le Premier ministre ait dit qu'il le ferait. À savoir que la nomination de Presley Paul qui est passé de Chairman à directeur général a fait polémique en 2020.

Mais la polémique, c'est aussi la situation au sein de la CHCL, dont le rapport de PwC sur la Productivité et l'Efficience au sein de l'organisme est très évocateur. Notamment au niveau des opérations dont le mouvement de conteneurs a drastiquement baissé. Le rapport financier 2020- 2021 catastrophique en plein Covid et aussi les négociations syndicales au point mort.

La pression des lignes maritimes sur le temps d'attente et de traitements des navires. L'efficience du port face aux autres ports est éloquente, car sur 344 ports, Port-Louis se trouve à la 327e place. Du côté des syndicats, la principale force, la Port-Louis Maritime Employees Association (PLMEA), à travers son négociateur syndical, Gérard Bertrand, se dit surprise de cette décision.

Rama Valaydon, président de la Port-Louis Harbour Docks Workers Union(PLHDWU), pour sa part, a affirmé que ce départ est une occasion de mettre de l'ordre dans le port. L'express a essayé en vain de joindre Presley Paul pour une déclaration.

Du «grabuge» au PMO au sujet du CV

La tension est palpable à la Newton Tower et au bâtiment du Trésor. Le CV de Presley Paul a fait du grabuge. Ses qualifications et son expérience ont soulevé un tollé au Parlement, où ce document manque toujours à l'appel. Selon nos informations, les critères de recrutement du directeur général ont été faits par le «board» de la CHCL alors présidé par Presley Paul. En 2017, Presley Paul devient «Chairman» de la CHCL. En 2019, Prakash Nowbuth devient DG et restera un an. Puis en 2020, Sanjeeven Permal est devenu «Chairman» et Presley Paul a quitté son poste de «Chairman» pour devenir DG avec l'assentiment du Cabinet.

Qui est Presley Paul? Quelles sont ses qualifications?

À l'état civil, le DG démissionnaire est connu comme Eric Presley Michael Paul. Nommé Chairman le 6 septembre 2017, il est resté en poste jusqu'au 27 juillet 2020. Dès le lendemain, le 28 juillet, il signe son retour, cette fois-ci, comme directeur général. Bien que son CV soit un document tabou, il faut savoir que l'ancien titulaire est détenteur d'une licence en Supply Chain Management du Charles Telfair Institute depuis 2002. Il a débuté sa carrière dans le secteur import-export en 1997 comme Customs Clerk au World Freight Forwarding Ltd à Port-Louis. Selon sa fiche LinkedIn, Presley Paul a été Import Operations Officer à Somatrans Mauritius entre 1998 et 2000. Puis Sea Operations Manager à Expeditors durant huit ans avant de devenir Operations Manager à MC Easy Freight durant 14 ans, dont le Country Manager durant un an à Madagascar. En 2015, il prend de l'emploi chez Rennel Logistics (FedEx).

Voici la liste des anciens DG de la Cargo Handling

· Gaëtan Pillay (1991-1996), · Archimède Lecordier (1997-2011), · Jacques Faustin (2011-2012), · Gassen Dorsamy (2012-2017), · Sanjay Paddia (Officer in charge, 2017-2018), · Cyril René (Officer in charge, 2018-2019), · Ram Prakash Nowbuth (2019-2020) et · Presley Paul (2020-2023.