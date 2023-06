Cote d'Ivoire: Renforcement de la gouvernance foncière- Le gouvernement adopte une stratégie nationale sur la période 2023-2033

Le gouvernement a adopté une stratégie nationale sur la période 2023- 2033 d’un montant de 620 milliards Fcfa. Cette information découle du communiqué du Conseil des ministres lu par le porte-parole adjoint du gouvernement, Mamadou Touré, le 15 juin 2023 à Abidjan.

« Le Conseil a adopté une communication relative à la Stratégie Nationale et au Programme national de sécurisation foncière rurale. La mise en œuvre de la Snsfr et de son programme sur la période 2023- 2033 est estimée à 620 milliards de Fcfa », a indiqué Mamadou Touré.

Adossée à la Déclaration de politique foncière rurale, la Snsfr et le Pnsfr visent à assurer la sécurisation du domaine foncier rural, en vue de réduire significati- vement la pauvreté en milieu rural, de renforcer la cohésion sociale et de gérer durablement les ressources naturelles. Selon Mamadou Touré, ces documents de politiques publiques sont essentiellement articulés autour du renforcement de la gouvernance du foncier rural et de l’accélération de la sécurisation des opérations de sécurisation foncière. Il s’agit, plus spécifiquement, d’améliorer le cadre juridique et institutionnel de la gestion du domaine foncier rural, de façon à créer les conditions favorables à la certification de l’ensemble des terres rurales d’une superficie d’environ 22,6 millions de d’hectares et à l’achèvement de la délimitation des territoires des villages.