Angola: Le gouvernement angolais pour une plus grande inclusion sociale des albinos

Luanda — Le chef de la diplomatie angolaise, Téte António, a réitéré, à Luanda, l'engagement du gouvernement angolais vers le respect scrupuleux des politiques d'inclusion sociale des citoyens atteints d'albinisme.

Le diplomate a fait ces déclarations lors de l'audience accordée au président de l'Association d'appui aux albinos en Angola, Manuel Domingos Vapor.

Selon le chef de la diplomatie angolaise, le gouvernement accorde une attention particulière à la diffusion d'informations sur l'albinisme, en particulier contre la discrimination, la stigmatisation et l'exclusion sociale, y compris les enfants et les femmes extrêmement vulnérables, isolés et victimes d'abus, de violence et de persécution.

A l'occasion, Manuel Domingos Vapor a remercié le soutien que l'institution a apporté aux personnes atteintes de cette maladie génétique, fondamentalement dans la diffusion et la participation à des forums internationaux.

Pour le président de l'Association pour le soutien des albinos en Angola, le gouvernement doit continuer à créer des politiques publiques de protection, de soutien et d'inclusion sociale des personnes atteintes d'albinisme.

Selon Manuel Domingos Vapor, l'organisation qu'il dirige appelle à une plus grande prise de conscience du problème de l'albinisme en Angola, alors que les personnes atteintes de cette maladie continuent de subir une discrimination généralisée, de la stigmatisation, de l'exclusion sociale, des abus et des violences.

La journée de 'albinisme en Angola est commémorée le 13 juin, date fixée par les Nations Unies pour la réflexion et la sensibilisation sur le sujet. La journée a été proclamée pour diffuser et informer sur les problèmes auxquels les albinos sont confrontés et pour éviter la discrimination, tout en luttant contre leur persécution dans le monde. FMA/SC/LUZ