Afrique: Livres - Roch Régis Bikoua publie « Un regard sur l'environnement au Congo »

Depuis que le changement climatique devient étouffant, le Congo a connu une forte augmentation de la température et plusieurs inondations sur tout son territoire national. D'où, il est urgent d'agir pour protéger la planète. Pour ce faire, chacun est concerné et peut faire avancer les choses.

Tout le monde, au quotidien, commet de petites erreurs qui, cumulées, peuvent causer du tort à l'environnement. C'est ce qui a conduit l'écrivain et activiste congolais, Roch Régis Bikoua, toujours intéressé par la protection de l'environnement depuis des années, à faire des recherches et organiser des voyages à travers le pays, à écrire son ouvrage « Un regard sur l'environnement au Congo » qui dresse un état des lieux de la situation actuelle de l'environnement. C'est surtout aussi le résultat de son humilité et de sa petite expérience acquise après avoir milité pendant quelques années et fondé l'organisation non gouvernementale Espoir pour l'avenir climatique qui lutte pour la protection de l'environnement partout dans le monde. « Depuis quelques années, je constate un réel manque de volonté de la part de la population à promouvoir la protection de notre environnement, car j'ai passé toute ma vie à chercher des conditions naturelles et culturelles qui peuvent agir sur les organismes vivants et les activités humaines », a indiqué l'auteur.

La première chose à retenir de cet ouvrage est clairement la volonté de consolider la dynamique nationale et internationale autour d'un sujet majeur d'actualité, à savoir le changement climatique, l'une des menaces qui pèsent actuellement sur l'humanité tout entière et qui trouve son essence dans la multiplication des activités humaines génératrices des gaz à effet de serre, notamment le gaz carbonique. Dans ce sens, le Congo et le reste de l'Afrique représentent les zones les plus vulnérables « même si notre responsabilité sur les causes du changement climatique n'est pas avérée », fait savoir l'auteur.

En effet, dans la première partie de ce livre, l'auteur dresse l'état des lieux de la situation environnementale du Congo de 1960 à nos jours. Il propose également des initiatives pour préserver et assainir quotidiennement l'environnement du pays. Ensuite, dans la seconde partie, il invite chacun à une prise de conscience collective, dans le but de promouvoir les objectifs de développement durable qui ont été définis en 2015 par les Nations unies, en particulier la protection de l'environnement.

Notons que Roch Régis Bikoua est né le 20 octobre 1979 à Lékana, dans le département des Plateaux. C'est un activiste politique surtout connu pour avoir été candidat malheureux aux dernières élections législatives et locales de 2021 à Brazzaville, dans le cinquième arrondissement, Ouenzé. En tant que leader de la jeunesse, il a formé plusieurs jeunes qui ont bénéficié de son soutien pour devenir des soldats de l'environnement au Congo. Roch Régis Bikoua est diplômé de l'Institut européen d'électronique et d'informatique de Casablanca au Maroc.