Congo-Kinshasa: Semaine minière de la RDC - Les participants recommandent plus d'investissements dans la recherche

Le 18eme édition de la Semaine minière de la RDC (DRC Mining week) s'est clôturée vendredi 16 juin à Lubumbashi. Ce forum, qui a réuni plusieurs experts du monde minier, a recommandé notamment au gouvernement d'accroitre les investissements dans le domaine de le recherche minière.

Après trois jours des travaux, marqués notamment par des expositions et des conférences, les participants ont adopté plusieurs recommandations :

l'accroissement des investissements dans la recherche géologique et minière, des substances minérales stratégiques ainsi que dans le secteur de l'énergie et celui des infrastructures la promotion de l'industrialisation et de la transformation au niveau local l'application effective de la loi sur la sous-traitance dans le secteur minier la poursuite du processus d'amélioration du climat des affaires rendant le secteur minier plus attrayant et permettant un accroissement des fonds à allouer au développement des communautés impactées par le projet minier et d'accomplir le niveau de diversification économique recherché.

Ils ont aussi plaidé pour l'accès aux financements par les acteurs locaux notamment dans l'artisanat minier. A cela s'ajoute l'accès à des formations adaptées permettant d'améliorer substantiellement l'offre locale.

La 18eme Semaine minière de la RDC a encouragé également la poursuite des efforts tendant à préserver les droits de l'homme et la protection des normes environnementales et sociales.

« Je tiens donc à vous rassurer que l'ensemble des recommandations issues de ces assises seront exploitées par le gouvernement au travers du ministère des mines en synergie avec toutes parties prenantes du secteur », a promis pour sa part le vice-ministre des Mines, Godard Motemona, qui a clôturé ces assises.