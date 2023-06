Algérie: Le Forum de la société civile oeuvre à la mise en place d'une démocratie participative

GHARDAIA — Le forum de la société civile pour le dialogue, la citoyenneté et le développement local constitue un mécanisme visant la mise en oeuvre de la démocratie participative et la consécration du principe de la bonne gouvernance, a affirmé samedi depuis Ghardaia, le président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbraham.

Intervenant à l'occasion du lancement des forums de la société civile pour le dialogue, la citoyenneté et le développement local, Noureddine Benbraham a estimé que la démocratie participative constitue un "mécanisme efficace pour parvenir à une bonne gouvernance de la chose publique et un moyen important pour la consolidation des valeurs de la démocratie avec la participation de l'ensemble des acteurs de la société".

Pour le président de l'ONSC, ces forums qui seront lancés dans l'ensemble des wilayas du pays "comptent parmi les mécanismes les plus importants pour la mise en oeuvre de la démocratie participative entre la société civile et les autorités des collectivités locales", ajoutant qu'il s'agit-là d'espaces civilisés permettant la participation des acteurs de la société à la gestion de leurs affaires locales.

Ceci devrait constituer, a-t-il souligné, un acquis important quant à la participation des potentialités de la société civile dans la gestion des politiques et affaires publiques locales.

Et d'ajouter: "il incombe à la société civile de saisir ces opportunités en vue de consolider les rapports entre les démocraties, participative et représentative, au service de l'intérêt général et dans l'objectif d'établir des passerelles de coopération entre les responsables (walis, présidents des communes et acteurs associatifs).

De telles actions, a affirmé Noureddine Benbraham,"devraient permettre inéluctablement aux acteurs de la société civile et au tissu associatif de s'approprier les mécanismes et les techniques de mise en oeuvre de la démocratie participative, mais aussi d'acquérir les valeurs de citoyenneté et de tolérance dans la perspective de former des générations qui croient en la démocratie et en la liberté, ainsi que la contribution à l'édification d'une Algérie forte et unie pour tous".

Nombre d'intervenants lors de ce forum se sont exprimés sur la promotion des rôles de la société civile qui nécessite le renforcement de ses capacités et le développement de ses ressources humaines, en exigeant des formations spécialisées et la mise en place d'un cadre de référence à même de renforcer les capacités des associations, avant d'exposer les difficultés quotidiennes rencontrées par les membres de la société civile dont, notamment, l'accès à l'information sur les projets de développement de leurs localités, l'accès à l'emploi, la santé, les routes, les terres agricoles et l'investissement .

Les intervenants ont insisté sur la nécessité de définir le concept démocratie participative et de lui donner une véritable dimension participative intégrant toutes les catégories de la société.

Ils ont également plaidé pour l'élargissement du cadre de concertation avec les acteurs de la société civile à la base, avant d'appeler à accélérer la création d'instances relatives à la démocratie participative au niveau local.

Dans cette optique, le président de l'ONSC a annoncé le lancement officiel d'une plateforme électronique pour permettre aux acteurs de la société civile l'accès à la formation à distance dans le domaine de la démocratie participative et d'exposer leurs doléances.

Benbraham s'est félicité des initiatives "constructives et contributions précieuses de la composante de la société civile en faveur du développement de la société", exprimant la volonté et les efforts constants du président de la République à soutenir et à être à l'écoute de la société civile et du tissu associatif du pays.

Organisée à l'université de Ghardaia, le premier forum, lancé depuis Ghardaia, a été marqué par la présence du wali, des autorités et élus locaux qui ont répondu aux doléances et préoccupations des membres de la société civile à travers un dialogue direct constructif, a-t-on indiqué.

Au terme de sa visite à Ghardaia, le président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbraham s'est rendu à Metlili (45 km au sud de Ghardaia) pour féliciter l'équipe de handball de l'Olympique Baladiate Metlili Châamba (OBMC) pour son accession à la super division A.