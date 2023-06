Guinée: Lelouma - Un accident de la route fait 4 morts et un blessé

En partance pour Manda, un camion de transport en commun a reculé sur une pente avant de se retrouver dans le décor. Bilan: 4 morts et un blessé.

Un proche des trois victimes de Tangaly, Alpha s'est ainsi exprimé: "Le chauffeur est un petit frère et les deux autres victimes également notamment Alpha Oumar Baldé et El hadj Daouda et un autre petit originaire de Sarouja dans Tangaly. Nous leur pardonnons ce qu'ils ont pu nous faire et qu'ils reposent en paix..."

Autre proche de victime, El hadj Abdourahmane Diallo président du conseil de quartier de Fady renchérit:

"Un de nos enfants était en apprentissage sur un camion et nous avons appris qu'il est mort dans in accident, il s'appelait Thierno Boubacar et avait 20 ans. Trois (3) des victimes sont de Tangaly et un de Fady."

Au service de traumatologie, Dr Tidjane Sougoulé confirme la réception à 4 h d'un sujet blessé de 14 ans et dont les premiers soins ont été donnés par le centre de santé de Mandasaran et qui leur a été évacué au grand hôpital de Labé pour de meilleurs soins.

Le médecin parle d'un poly traumatisme crânien sans perte de connaissance, d'un autre traumatisme maxillo-facial, d'une fracture ouverte du fémur et d'une fracture fermée des os de la jambe gauche.