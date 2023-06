Afrique: M. Akhannouch à Drâa-Tafilalet - Une visite propice au lancement de projets de développement majeurs

Tinghir — Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a indiqué, samedi à Tinghir, que sa visite dans la région de Drâa-Tafilalet a été l'occasion de mettre en oeuvre un éventail de projets de développement majeurs.

Au terme de la visite qu'il a effectuée dans la région à la tête d'une importante délégation ministérielle, M. Akhannouch a souligné, dans une déclaration à la presse, que ces projets englobent des secteurs aussi cruciaux que la santé, l'éducation, le tourisme ainsi que l'approvisionnement en eau et les infrastructures routières.

Le Chef du gouvernement a notamment souligné le lancement d'un projet ambitieux qui consiste en l'établissement d'une faculté de médecine dans le but d'offrir aux jeunes de la région une formation de qualité, tout en favorisant l'emploi local et la rétention des talents dans leur région d'origine.

Dans le cadre de l'amélioration de l'accès aux soins médicaux, M. Akhannouch a mentionné l'inauguration d'un hôpital universitaire à Errachidia, complétée par l'ouverture de plusieurs autres établissements de santé qui seront dotés d'équipements de pointe, illustrant ainsi les efforts "considérables" déployés par le ministère de la Santé et de la Protection sociale dans ce domaine.

Concernant le tourisme, M. Akhannouch a souligné l'importance des initiatives visant à dynamiser les connexions aériennes de la région, à relancer les hôtels actuellement fermés et à stimuler un élan touristique local, suivant ainsi les efforts similaires entrepris à travers les autres régions du Royaume.

Toujours au coeur des enjeux, la question de l'eau a été évoquée par le Chef du gouvernement qui a mis en exergue le rôle crucial des barrages, déjà existants ou en phase de réalisation, dans l'approvisionnement pérenne en eau potable au profit des habitants des zones urbaines.

M. Akhannouch a aussi réaffirmé la détermination du gouvernement à apporter, en étroite collaboration avec la région de Drâa-Tafilalet, diverses formes de soutien pour rattraper les retards en matière de développement et insuffler une nouvelle dynamique à la région.

A cette occasion, M. Akhannouch a suivi une présentation détaillée de l'évolution des projets en cours dans la région, en particulier ceux dédiés au renforcement des infrastructures routières, ainsi que les initiatives spécifiques à la région relevant du programme "Génération Green 2020-2030". Le plan agricole régional associé à ces initiatives représente un investissement total de 1.356 millions de dirhams.

Le Chef du gouvernement a également pris connaissance de l'accord relatif au financement et à l'exécution du programme destiné à dynamiser le tourisme en montagne et dans les oasis de la région de Tinghir. Ce programme, qui prévoit la réalisation de 15 projets pour un investissement global de 238 millions de dirhams, a pour ambitions d'enrichir l'offre touristique locale, de générer 205 emplois directs et de susciter la création de 18 entreprises dans le secteur du tourisme.

Par ailleurs, M. Akhannouch a effectué une visite de terrain à l'hôpital provincial de Tinghir pour observer l'état d'avancement des travaux de cette infrastructure sanitaire qui affiche un taux de réalisation de 65% et qui est dotée d'une capacité de 120 lits pour un coût global de 240 millions de dirhams.

M. Akhannouch s'était rendu dans la région de Drâa-Tafilalet pour une visite de trois jours, à la tête d'une importante délégation ministérielle composée notamment du ministre de l'Équipement et de l'eau, du ministre de la Santé et de la protection sociale, du ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, de la ministre du Tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire et du ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation.

Cette visite intervient en application des Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI et des dispositions du programme gouvernemental visant à consacrer la régionalisation en tant que choix de développement et à réduire les disparités territoriales et sociales.