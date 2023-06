Guinée: Air Guinée - « J'en veux à Mamadou Sylla qui en détient toute la confusion autour du dossier», Fodé Oussou Fofana

De retour de la France où il a été pour ses soins, le vice-président de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée UFDG, est revenu avec un message rassurant quant au retour de Cellou Dalein Diallo, en exile depuis quelques temps. Dr Fodé Oussou Fofana, a, à l'occasion de l'assemblée générale du parti tenue ce samedi, 17 juin 2023 au siège à la minière, indiqué que le leader et président de cette formation politique sera belle et bien en Guinée, même s'il n'a pas donné la date précise.

« Le président Cellou Dalein, j'étais avec lui et il va arriver très bientôt dans ce pays. Il ne se reproche de rien et tout le monde sait que le dossier Air Guinée est un dossier dans lequel il est propre, il est nickel. Celui qui a acheté Air Guinée s'appelle Mamadou Sylla, heureusement qu'il vivant. Il sait comment la transaction a été faite, ce qu'il a payé comme argent, à qui il a remis l'argent. Il faut que lui-même accepte sans faire la politique, sortir pour dire clairement que Cellou n'a rien à rien dans ce dossier», a fait savoir le bras droit de Cellou Dalein, précisant tout de même que le numéro 1 de l'UFDG ne voulait en aucun cas que cet avion soit vendu.

« Je vous informe qu'il avait dit au Président Conté, que si vous donnez cet avion a Mamadou Sylla, il ne va plus revenir. Et le président Cellou a été très clair pour dire que Mamadou Sylla n'a pas les moyens de gérer Air Guinée. Et donc, il n'était pas d'accord. Tout le monde sait que pour ça, Mamadou Sylla en voulait au président Cellou, qui n'était ni ministre des finances, encore moins de la direction de liquidation. Il n'a donc absolument rien à avoir dans ce dossier qui date de plus de 20 ans», a-t-il témoigné.

Dans tous les pays poursuit Fodé Oussou, quand un dossier date de plus de 20 ans, on en parle plus. C'est il dora plus loin qu'il en veux à Mamadou Sylla.

« Toute la confusion concernant ce dossier Air Guinée, c'est lui qui en détient cette confusion. Il faut qu'il ait le courage de dire clairement les choses, organiser même une conférence pour dire qu'il n'a jamais collaboré avec Cellou dans ce dossier. Il sait a qui il a donné l'argent quand il a fait le chèque.

Dr Fodé Oussou Fofana a fini par rassurer les militants et sympathisants, quant au retour prochaine du président de l'UFDG.

« Le président Cellou Dalein Diallo arrivera en Guinée à 14h. Vous serez informés deux semaines avant son arrivée et on va lui réserver un accueil chaleureux. Mobiliser toutes les fédérations de l'intérieur du pays. Il sera accompagnées par toutes les fédérations de l'extérieur», a-t-il confié.