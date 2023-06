Ile Maurice: Conférence de presse du gouvernement - Bobby Hurreeram défend bec et ongles l'ASP Jagai

Bobby Hurreeram, Fazila Jeewa-Daureeawoo et Mahen Seeruttun ont animé la conférence de presse du gouvernement, hier. Si les deux derniers ont axé leur intervention sur les mesures budgétaires en parlant «d'un budget responsable, bien accueilli, par le peuple», entre autres, c'est surtout celle de Bobby Hurreeram qui a marqué les esprits. Prêt à exploser comme le laptop de Balgobin», le ministre des Infrastructures nationales a pris pour cible l'opposition, comme d'habitude.

Selon lui, c'est dommage que certains députés de l'opposition viennent «faire rire, pour ne pas dire faire le clown»au Parlement alors que cela concerne l'avenir du pays. «'opposition était à court d'arguments pour lutter contre ce budget. L'opposition est au bout du rouleau."Il a aussi attaqué Rajesh Bhagwan qui ne poserait des questions que sur le salaire des gens, lancerait des accusations et «zwé viktim kan li met li deor (NdlR : du Parlement)». Bobby Hurreeram s'est interrogé sur la contribution du député mauve tout au long de son parcours de parlementaire. «Il a été payé plus de Rs 50 millions pendant toutes ces années, quelle a été sa contribution ? Apart asizé ek fer desord.» Il a soutenu que l'opposition manquait de «'stagmina à l'image du leader de l'opposition», se référant au fait que Xavier-Luc Duval avait refusé de poser sa Private Notice Question en signe de protestation.

Le ministre Hurreeram a également défendu bec et ongles la Special Striking Team, en occurrence l'ASP Ashik Jagai. «Trist ki enn boug kouma ASP Jagai bizin al perdi trwa zerdtan pou defann li kan li pé fer enn travay dan lintéré popilasion», avant d'ajouter : «Kot nou in arivé ? Zournalis pe défan baron la drog, eski popilasion pé réaliz sa ?» Pour lui, oser parler de planting serait «trop simple». Après avoir lancé qu'il fallait laisser travailler la police et la cour, il a demandé s'il fallait que le gouvernement vienne prendre des instructions dans des «briefing de la presse.»

Pour Bobby Hureeram, «l'ASP Jagai et son équipe seraient des victimes et Jagai a fait son travail honnêtement sous n'importe quel régime». Il est aussi revenu sur la bande sonore de Vimen Sabapati et a posé les questions suivantes : Pourquoi avoir attendu que Vimen soit arrêté pour la diffuser ? Qui a donné le fameux pendrive à trois titres de presse ? Est-ce que Navin Ramgoolam a dit toute la vérité sur l'affaire Vimen ? Il a conclu en demandant à ne pas "sap moral bann polisié" avant de dire que des "recordings" ne sont pas recevables en cour...