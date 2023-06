Algérie: Goudjil félicite le président de la République pour sa visite couronnée de succès en Russie

ALGER — Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil a adressé un message au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à travers lequel, il l'a félicité pour le grand succès de la visite d'Etat qu'il a effectuée en Fédération de Russie.

M. Goudjil a salué "avec beaucoup de fierté les résultats de la visite d'Etat réussie" du président de la République en Russie "et ce qui en a découlé comme résultats qui concrétisent la force et la profondeur des relations bilatérales privilégiées algéro-russes".

Le président du Conseil de la nation s'est, en outre, félicité des approches du Président Tebboune au Forum économique international de Saint Petersburg, ainsi que de sa demande de concrétiser une approche participative et de solidarité en vue de faire face aux défis que connaît le monde, des approches "qui tiennent compte des intérêts de tous, à leur tête les Etats pauvres".

Pour M. Goudjil, ces approches "se veulent la concrétisation de la justesse et de la sagesse de la politique extérieure algérienne qui rejette l'hégémonie, la polarisation et l'intérêt individualiste et plaide en faveur de l'équilibre et de la justice".

M. Goudjil a souligné que ces approches interviennent pour "affirmer que l'Algérie est un Etat souverain qui n'accepte point de surenchères concernant ses décisions politiques, tout en se mettant à équidistance des conflits, ce qui l'érige en havre sûr et prisé vers lequel l'on se dirige à chaque initiative de règlement de ces conflits".

Dans cette optique, le président de la chambre haute du Parlement a salué "la large crédibilité et la grande confiance dont jouit l'Algérie, sous la direction du président de la République auprès de la communauté internationale et qui a réussi en allant de l'avant selon des pas bien définis et sûrs, à même d'occuper une place de choix pour notre pays sur la scène géopolitique mondiale, en adéquation avec notre histoire séculaire, la noblesse de nos valeurs et l'importance de nos potentialités".

L'Algérie "qui tisse ses relations avec les Etats qui en reconnaissent la valeur, est tenace face à ceux qui lui vouent une inimité, une Algérie qui sait exalter le mois sacré de Novembre avec tout ce qu'il véhicule comme idéaux et symboles, sous la bannière desquels elle prend ses décisions en toute indépendance".