Sénégal: Prise en charge de la sante de la mère de l'enfant et de l'adolescent - Le ministère de la Santé étale ses priorités

Le ministère de la Santé et de l'action sociale a fait étalage de ces réalisations phares en santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et de l'adolescent en 2022. Dans une note circulaire, il a fait noter des réalisations qui vont dans le sens de l'amélioration de l'offre de service mais aussi du renforcement et de formation du personnel soignant.

Ainsi, il ressort de ces données l'ouverture des blocs opératoires des centres de santé de Popenguine, Thiès, Mbour, Dahra Joloff, Vélingara, Bignona, Koumpentoum et de Thiadiaye entre 2021 et 2022. Le ministère de la Santé et de l'action sociale a aussi fait état de la mise en place du couplet gagnant qui a permis la disponibilité d'un infirmier et d'une sage-femme au niveau des postes de santé pour une meilleure prise en charge de la grossesse, de l'accouchement et du post partum, la gratuité de la césarienne et des soins chez les enfants de moins de 5 ans en 2022 avec 1 631 549 enfants de moins de 5 ans qui ont bénéficié d'une prise en charge gratuite et 15 222 femmes qui ont bénéficié d'une césarienne gratuite ; de la gratuité de la prise en charge des fistules avec 85 femmes porteuses de fistules des régions de Tambacounda, Ziguinchor, Kolda, Sédhiou et Kédougou qui ont bénéficié d'une prise en charge chirurgicale gratuite lors des camps mobiles de chirurgie gratuite.

Mais aussi, il a été noté l'augmentation de la bourse d'étude pour la spécialisation des médecins en Gynécologie, Pédiatrie, et Anesthésie Réanimation entre autres qui évolue de 150 000 FCFA à 300 000 FCFA, en passant par l'amélioration de la disponibilité des ressources humaines dédiées à la prise en charge de la santé du couple mère enfant par le recrutement dans la fonction publique et la contractualisation de plus de 2000 Sages-Femmes d'Etat, Infirmiers et de médecins.

Le ministère de la Santé et de l'action sociale a aussi fait part de la redynamisation de la surveillance des décès maternels, néonatals, et périnatals et la Riposte qui a commencé en 2022 et se poursuit, le renforcement de la Gestion des Urgences néonatales et pédiatriques ; la mise en place d'un réseau de Soins Obstétricaux et néonatals d'Urgence et leur renforcement ; le renforcement de la disponibilité des médicaments avec la mise en oeuvre des stratégies Yeksina et Jeggesina ; ainsi pour les structures sanitaires des régions de Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Ziguinchor, Kolda et Ziguinchor qui ont bénéficié de 41 ambulances, 22 échographes, des équipements pour les blocs opératoires, 89 ordinateurs, 59 photocopieuses, 59 imprimantes et 59 vidéos projecteurs

Toujours dans la prise en charge de la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent, la tutelle a avancé que 50 000 adolescentes filles ont été enrôlées pour leur autonomisation avec un volet cash transfert qui leur permet de rester le plus longtemps à l'école, l'enrôlement de 244 633 enfants âgés de 0 à 5 ans dans les mutuelles de santé et la prise en charge de 82.844 femmes enceintes à travers les mutuelles.

Le maillage en banque de sang se poursuit

Pour l'année 2023 2024, le ministère de la Santé a déclaré dans une note d'information que le renforcement en frigos pour 43 banques de sang des centres de santé et de 10 établissements publics de santé pour assurer une disponibilité permanente en sang et produits dérivés se poursuit jusqu'en fin 2023 pour un maillage du territoire national. Pour cette même année 2023, la réhabilitation des maternités des centres de santé de Rufisque, Guédiawaye Nimzatt, Khombole, Pout, Joal, Thiadiaye, Foundiougne, Nioro du Rip, Gossas, Mbacké, Diamniadio, Mbacké et de l'hôpital Régional de Diourbel sera finie au plus tard en décembre. La ministre de la Santé et de l'action sociale, Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye a rassuré que le financement de toutes ses activités décrites ci-dessus est disponible.