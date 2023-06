Ile Maurice: Rivière-Noire / Six villas à flanc de montagne - Le promoteur justifie son projet

Le rapport de l'Environmental Impact Assessment (EIA) de la construction de six villas de luxe, sous le Property Development Scheme (PDS), dans le morcellement de La Plantation Marguery à Rivière-Noire est en ligne. Nous avons pu rencontrer le promoteur du projet, soit le directeur de La Vie La Co Ltd, entreprise fondée en avril 2022. Celui qui a souhaité rester anonyme, nous explique le projet.

Le développement aura lieu sur son terrain de 4 280,97 m2 . C'est sur les pentes de la montagne La Tourelle du Tamarin, soit au 'western foothill'. Le terrain incliné vers l'ouest compte une pente variant entre 10 et 12 %. Il y a également des plateaux dont les pentes sont inférieures à 3 %, ce qui permet d'effectuer des déblais et des remblais pour les besoins de ce projet. La pente du terrain est considérée idéale pour un projet qui optimise la vue sur la montagne Le Morne et sur la côte ouest de l'île. Le site se situe entre 42 et 62 m au-dessus du niveau de la mer. Il n'y a pas de rivières, de marécages, de zones humides, de trous de forage et de drains naturels à l'intérieur du site, est-il indiqué dans le rapport. En outre, le directeur précise qu'il y a des villas qui sont situées beaucoup plus en hauteur que celles qui seront construites. L'on peut aussi lire que «le développement proposé est entouré de PDS existants tels que Villa Constellation et Marguery Heights».

Demande grandissante

Le site sera divisé en six lots variant entre 570 et 685 m2. La vente de ces villas se fera en l'état de futur achèvement, soutient le directeur de La Vie La Co Ltd. Le projet devrait se terminer dans environ 18 mois. Le promoteur annonce que ce projet coûtera dans les 8 millions de dollars (NdlR : Rs 368 millions selon le taux de change du jour). Il observe une demande grandissante pour ce type d'immobilier dans l'Ouest. «Avec la reprise dans le secteur de l'immobilier, j'ai voulu développer un projet similaire. Je constate qu'il y a un intérêt principalement de la part des expatriés et des Mauriciens également pour ce projet.»

«Lors de la conception de ce projet, nous avons voulu être écologiques. Nous donnerons 60 % d'énergie renouvelable en termes d'autonomie, alimentée par des panneaux solaires. Chaque villa a un 'mini sewage treatment plant' où les eaux usées seront recyclées pour irriguer le jardin comme nous savons que la côte ouest observe un problème d'eau. Et 200 plantes seront mises en terre sur le terrain», entre autres mesures prévues.

La plante dominante sur le site est l'Acacia nilotica et l'Acacia karroo. Le terrain compte un palmier dattier et un tamarinier. Aucune espèce n'est endémique et le site n'est pas un habitat pour les animaux, est-il précisé dans le rapport.