Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du18 Juin 23

Sénégal : Can Foot 2023 - Les Lions font match nul (1-1) contre le Bénin

Le Sénégal a été tenu en échec, 1-1, par le Bénin, ce samedi, en match comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2023, qui se tiendra en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024.Les Lions qui ont pratiquement dominé toute la première mi-temps ont ouvert le score à la 43e mn grâce à Abdoulaye Seck. Les Guépards, obligés de faire un bon résultat, sont revenus des vestiaires avec la détermination d’égaliser pour continuer à espérer décrocher l’unique place du groupe L restante pour la Can 2023. Un engagement qui finira par payer puisque Abdoul Moumini va égaliser à la 79e mn, sur une superbe frappe de loin. Les Lions et les Guépards se quittent pour leur deuxième match nul en huit rencontres. Six de ces huit rencontres ont tourné en faveur des Sénégalais. (Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : Église catholique- Désormais les fidèles autorisés à se serrer la main au cours de la messe

Fini les restrictions Covid-19. Les fidèles catholiques sont autorisés à se serrer la main au cours des messes. Il leur est demandé désormais demander se serrer la main en signe de paix lors des célébrations. « Les fidèles, au cours de la célébration eucharistique, au moment du geste du baiser-de-paix, sont autorisés à se serrer la main désormais. », rapporte une note du vicariat général de l’église Catholique de Côte d’Ivoire dirigé par le Père Jean Pascal Thaddée Séka Séka reçue par Fratmat.info le 16 juin 2023. Cette note précise que cette disposition est à appliquer dans toutes les structures se trouvant sur le territoire diocésain (Paroisses, Institutions, Congrégations religieuses, Maisons de formation et Communautés nouvelles). Au nom Son Éminence Jean Pierre Cardinal Kutwa, Archevêque d'Abidjan, Le vicaire général a indiqué que cette information fait suite à la décision des Évêques catholiques de Côte d'Ivoire lors de la 123e Assemblée générale tenue dans le Diocèse d'Agboville. (Source : Fratmat.info)

Mali : Référendum constitutionnel- Fin de campagne tendue …

« Je ne collabore jamais avec des gens qui ont confisqué la révolution du peuple et aujourd’hui, ils font actuellement ce qu’ils veulent. Ils sont en train de bâillonner ce même peuple. C’est cela aussi la réalité. Toutes les révolutions ont été confisquées, détournées, dénaturées dans ce pays » C’est par ces mots que l’Imam Mahamoud Dicko farouchement opposé à la junte dont il a été l’un des premiers soutiens et au projet de construction initié par le Colonel Assimi Goïta, a conclu sa campagne pour le « Non » au Palais de la culture de Bamako le 16 juin 2023. Ce, à environ 24 heures du vote prévu ce 18 juin 2023. (Source :fratmat.info)

Niger : Conseil des ministres Uémoa- Mohamed Bazoum présente les priorités

Mohamed Bazoum, Président de la République du Niger et Président en exercice de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Uemoa, a présenté ses priorités lors du Conseil des Ministres Statutaire de l'union qui s'est tenue le 16 juin 2023 dans la capitale nigérienne. Résilience économique et coordination des politiques économiques. Mohamed Bazoum s'est félicité de la résilience économique de la zone Uemoa malgré les chocs internationaux avec un taux de croissance solide (5,9% en 2022). Il a souligné l'importance de la coordination des politiques économiques et la nécessité d'adopter un nouveau Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité. (Source : aniamey.com)

Guinée : Expulsions de Guinéens - Bernard Goumou s’en prend aux autorités sénégalaises

L’expulsion de guinéens sur le territoire sénégalais reste en travers de la gorge du Premier ministre guinéen, Dr Bernard Goumou. Le chef du Gouvernement de transition a évoqué des cas de maltraitance dont sont victimes des ressortissants de la CEDEAO pris, selon lui, comme bouc-émissaires dans des crises internes. « Il est désolant de constater que malgré la vision panafricaniste du président Mamadi Doumbouya qui s’est exprimé dès le 5 septembre 2021 par la réouverture des frontières guinéennes closes depuis de longs mois (à l’époque ndlr), d’autres pays s’évertuent à brimer et à maltraiter des ressortissants de la Cédéao en les prenant comme des bouc-émissaires dans des crises internes », a déclaré ce samedi 17 juin 2023, Dr Bernard Goumou alors qu’il présidait l’inauguration d’une route régionale. (Source : africaguinee.com)

Burkina Faso : Eliminatoires Canfoot2023- Bertrand Traoré promet une victoire face aux Requins bleus

Le capitaine des Etalons du Burkina Faso a promis jeudi à Praia lors de la première séance de l’entrainement de l’équipe, une victoire contre les Requins bleus du Cap-Vert qu’ils rencontrent dimanche (15h local et 16h TU) dans un match haut de gamme, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Can 2023. (Source : aouaga.com)

Afrique du Sud : Guerre en Ukraine - Zelensky rejette la médiation de l’Ua…

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rejeté vendredi 16 juin 2023 l’offre de médiation que lui présentait une délégation de présidents africains, dénonçant une « tromperie » de Moscou en pleine contre-offensive des forces ukrainiennes. Le ministère ukrainien de la Défense, dans son point quotidien, a du reste souligné que si l’armée ukrainienne se heurtait à la supériorité aérienne et à la puissance de feu des Russes, elle obtenait des « succès tactiques » dans le sud. « Permettre une négociation avec la Russie maintenant, quand l’occupant est sur notre terre, signifie geler la guerre, geler la douleur et la souffrance », a tranché Volodymyr Zelensky lors d’une conférence de presse conjointe avec les dirigeants africains. « Il est clair que la Russie essaie à nouveau d’utiliser sa vieille tactique de tromperie. Mais la Russie ne réussira plus à tromper le monde », a-t-il ajouté. « Nous n’allons pas lui donner une seconde chance ». La délégation menée à Kiev par le président sud-africain Cyril Ramaphosa avait proposé sa médiation, avant de se rendre en Russie. « Il doit y avoir une désescalade des deux côtés », avait affirmé M. Ramaphosa. (Source :africaguinee.com)

