Afrique: 20 ans de l'OPDAD- Etienne Tshisekedi réitère son soutien à la cause des femmes

La 1ère journée de la célébration des 20 ans de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement a été consacrée, le samedi 17 juin 2023 au Palais du Peuple à Kinshasa, à une conférence plénière meublée de panels animés par les Premières Dames sur leur contribution dans leur pays respectif pour l'avancement des causes de l'organisation. Rapportent les services du Cabinet de la Première Dame de Côte d'Ivoire.

En effet, la cérémonie d'ouverture de cette conférence plénière a enregistré la présence de Sem Etienne Tshisekedi, Président de la République de la République Démocratique du Congo (Rdc), le pays hôte de la célébration de ces 20 ans de l'OPDAD, les Premières Dames membres de l'organisation, ainsi des membres du Gouvernement Congolais et plusieurs autres personnalités venues du monde entier.

Cette conférence plénière dont le thème : « 20 ans au service des plus vulnérables d'Afrique » a été l'occasion pour les Premières Dames africaines d'échanger sur les défis et les enjeux qui restent à relever dans les différents domaines d'action de l'OPDAD.

A cette occasion, la Première Dame, Madame Dominique Ouattara a été invitée à partager, lors d'un panel, son expérience et ses engagements sur des actions importantes telles que l'amélioration de la santé et de l'éducation, l'autonomisation des femmes, la lutte contre le travail des enfants et son plaidoyer dans le cadre de la lutte contre le SIDA pédiatrique en sa qualité d'Ambassadeur Spécial de l'ONUSIDA. Ces engagements aussi divers que variés qui démontrent que les Premières Dames peuvent jouer un rôle crucial en tant que porte-parole et défenseurs de questions clés en utilisant leur position pour sensibiliser et mobiliser des ressources en faveur de programmes et d'initiatives sociales pour le bien-être des populations. Un exercice à laquelle l'épouse du Chef de l'Etat s'est adonné en égrenant les principales actions qu'elle a menées aux profits des plus démunis à la tête de la Fondation Children Of Africa, mais aussi en tant que Première Dame et Ambassadeur Spécial de l'ONUSIDA. « Depuis 1998, j'ai créé la Fondation Children of Africa pour venir en aide aux enfants défavorisés d'Afrique et à leurs mamans. Et dans ce contexte, nous avons sillonné la Côte d'Ivoire, pour nous imprégner des conditions de vie des populations. Cette étape importante nous a emmené à réfléchir à des solutions adaptées, pour sortir le maximum de personnes de la précarité. C'est donc tout naturellement que mes actions en tant que Présidente de la Fondation Children Of Africa et Première Dame de Côte d'Ivoire, contribuent à l'atteinte des objectifs de l'OPDAD », a expliqué Madame Dominique Ouattara. Ainsi, l'épouse du Chef de l'Etat a évoqué ses actions au service des populations vulnérables, mais aussi les défis et les enjeux auxquels elle a été confrontée.

Bien avant cette table ronde, notons que l'honneur est revenu à Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, Première Dame de la RDC et vice-Présidente de l'OPDAD, de prononcer l'allocution de bienvenue à ses consœurs.

Ensuite le discours d'ouverture de Madame Monica Geincos, Première Dame de la République de la Namibie et Présidente en exercice de l'OPDAD a présenté les enjeux et les défis de la célébration des 20 ans de l'organisation des Premières Dames d'Afrique. En effet, il est question pour la plateforme des épouses des Chefs d'Etat, à travers ces célébrations, de dresser le bilan de deux (02) décennies d'actions au profit des citoyens africains les plus vulnérables et d'ancrer ses ambitions pour les vingt prochaines années. A ce titre, une table ronde a permis aux Premières Dames de partager avec leurs différentes consœurs leurs actions menées pour permettre à l'organisation d'atteindre ses objectifs.

Sem Etienne Tshisekedi, Président de la République de la Rdc, prenant la parole, a réitéré son soutien à la cause des femmes. « (…) Vous pouvez compter sur moi et su mon influence pour faire avancer la cause de la femme en Afrique. Car, nous sommes tous d'accord que sans la femme, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui », a-t-il promis aux Premières Dames. Il a été également abordé les thèmes sur l'égalité des sexes, la réduction de la mortalité infantile, la reproduction sexuelle. Il a terminé en rendant un vibrant hommage aux Premières Dames.

Notons que plusieurs autres panels des Premières Dames ont meublé cette cérémonie. Rappelons que l'OPDAD a été créée il y a 20 ans en vue de promouvoir le développement socio-économique de l'Afrique à travers l'engagement des Premières Dames. Cette organisation travaille sur diverses initiatives, telles que l'éducation, la santé, l'autonomisation des femmes et la lutte contre la pauvreté. Les célébrations des 20 ans de l'OPDAD fournissent une occasion de réfléchir aux réalisations passées et de discuter des actions futures pour promouvoir le développement durable en Afrique.

Bamba Moussa