Afrique de l'Ouest: La route nationale Coyah-Farmoriah - Frontière Sierra-Leone ouverte officiellement par le gouvernement

Forécariah — Le Gouvernement de la Transition poursuit son vaste programme de développement des infrastructures routières.

Au nom du Président de la République, Colonel Mamadi Doumbouya, le Premier ministre, Chef du Gouvernement a procédé ce samedi à la remise officielle de cette importante infrastructure routière qu'est la Route Coyah-Farmoriah- Frontière Sierra Leone.

Le projet co-financé par la Banque africaine de Développement (BAD), l'Union européenne et l'État guinéen comprend deux tronçons : Coyah-Dandayah longue de 35,40 km et Dandayah - Farmoriah sur 39,60 km, et trois ponts dont deux(2) de 45m et un (1) de 105, soit un total de 195m d'ouvrages d'art réalisés répondant aux normes standards de la CEDEAO.

Cette route va non seulement contribuer à l'amélioration du niveau de service sur l'axe Conakry-Freetown, mais aussi et surtout l'accessibilité aux services de base et les conditions de vie des populations de la Zone.

Pour l'aboutissement de ce projet, le ministre des infrastructures et des travaux publics, El Hadj Gandho Barry a réitéré la gratitude de la Guinée à la Banque Africaine de Développement (BAD) et à l'Union Européenne (UE) pour leur constant appui dans le cadre de l'amélioration des infrastructures routières et la promotion des échanges commerciaux intra-communautaires.

La reconstruction de la route Coyah - Frontière de la Sierra Léone est l'expression de la vision des hautes autorités de la transition de renforcer les relations d'amitié et économiques entre la République de Guinée et les autres Etats membres de la CEDEAO. Et forcément cela passe par la réalisation d'infrastructures de communication et la libre circulation des biens et des personnes comme l'indique le Premier ministre, Chef du Gouvernement.

« Cette route à une dimension centrale pour le pays du Panafricain Sékou Touré. Ce tronçon routier s'intègre dans le projet fédérateur de la CEDEAO du corridor de la Trans côtière qui relie Dakar à Lagos en passant par Conakry. Le projet vise à améliorer les conditions de circulation des personnes et de leurs biens entre les Etats de la CEDEAO pour le plus grand bénéfice des populations » a dit Dr Bernard Goumou.

Il faut relever que ce chantier était paralysé depuis plus d'un an avant l'avènement du 05 septembre 2021 en raison du non-paiement par l'Etat des indemnités de déguerpissement et que les travaux ont pu être menés à leur terme grâce à la forte volonté du Président de la Transition.

Sa concrétisation est une des plus éloquentes réponses apportées aux vastes chantiers ouverts par Son Excellence Monsieur le Président de la Transition, Colonel Mamadi Doumbouya et son Gouvernement en ciblant l'intérêt supérieur des populations guinéennes.