Afrique: Eliminatoires CAN-2023 - Sébastien Desabre va aligner « une équipe complétive face au Gabon »

Le match Gabon-RDC commence ce dimanche 18 juin à 19 h00, heure de Franceville et Kinshasa. Déjà, la veille à Franceville (Gabon), l'entraineur-ménager des Léopards, Sébastien Desabre, a promis d'aligner « une équipe complétive face au Gabon », vu les enjeux de ce match.

Lors de la conférence de presse, tenue peu avant l'entraînement officiel de Léopards de la RDC, rapporte fecofa.cd, Sébastien Desabre a répondu à la question sur les absences de Cédrick Bakambu et Joël Kiassumbua, suspendus pour deux cartons jaunes, ainsi que Silas Katompa et Pelly Mpanzu :

« Les noms que vous avez cités font partie effectivement des listes élargies. C'est qui est intéressant dans notre équipe est que personne n'est titulaire au final. On a la chance au Congo d'avoir beaucoup de bons joueurs. On envisage de prendre le plus en forme du moment. Demain, il y aura une équipe compétitive contre le Gabon, quel que soit les noms sur la feuille du match ».

Selon lui, la RDC « n'a rien à perdre pour cette qualification à la phase finale de la CAN-2023. Car on est parti de très très loin avec deux défaites avant que je prenne cette équipe. On va essayer de faire l'exploit en se qualifiant en jouant que quatre matches ».

Un match aux grands enjeux

Le Gabon occupe la tête de ce groupe I avec 7 points acquis lors des 4 premiers matchs. La RDC est, de son côté, au bas de l'échelle avec 4 unités au compteur.

Mais les Léopards peuvent toujours se relancer en gagnant ce match.

Les deux autres équipes du groupe, le Soudan (2ème avec 6 points) et la Mauritanie (3ème avec 5 points), sont également dans la course en vue de se qualifier pour la CAN 2023.