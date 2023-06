Sénégal: Agence africaine d'assurance commerciale - Le japonais Nexi, nouvel actionnaire avec une injection de capital de 14,8 millions dollars

L'agence japonaise de crédit à l'exportation, Nippon export and investment insurance (Nexi), est le nouvel actionnaire de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique (Aca).

Selon un communiqué de presse, elle vient de rejoindre l'institution panafricaine de garantie grâce à un apport en capital de 14,8 millions d'Usd. Cette prise de participation renforce la coopération de longue date et sans cesse grandissante entre l'Afrique et le Japon sous les auspices de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (Ticad), l'Aca et Nexi ayant pour rôle de promouvoir le commerce japonais et les investissements étrangers directs (Ied) en Afrique.

« Je félicite sincèrement Nexi, le plus récent actionnaire institutionnel de l'Aca. Ces dernières années, l'Aca et Nexi ont entretenu de solides relations de travail en vue de promouvoir le commerce et l'investissement entre le Japon et l'Afrique sous les

auspices de la Ticad. Je suis heureux que notre collaboration stratégique ait abouti à une prise de participation de Nexi dans le capital de l'Aca. Nous sommes convaincus qu'au moment où le Japon accroît ses Ide et sa présence en Afrique, son adhésion à l'Aca améliorera non seulement la capacité de notre institution à soutenir le commerce et l'investissement sur le continent, mais attirera également davantage d'investisseurs japonais en quête d'opportunités commerciales auprès d'une population africaine de plus de 1,2 milliard de personnes sur un marché unique grâce à la mise en place de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zleca) », a déclaré Manuel Moses, directeur général de l'Ati.

«Je suis sincèrement honoré de pouvoir annoncer que Nexi est maintenant officiellement membre de l'Aca. Nous sommes extrêmement reconnaissants à l'Aca pour les conseils et le soutien qu'elle nous a apportés tout au long du processus. En tant que membre de l'organisation, Nexi continuera à collaborer étroitement avec l'Aca afin d'encourager davantage d'entreprises japonaises à faire des affaires et à investir en Afrique. », a commenté le président-directeur général de Nexi, Atsuo Kuroda.

La même source ajoute que la participation de Nexi au capital de l'Aca et sa présence

stratégique en Afrique en tant qu'investisseur sont de nature à rassurer les institutions financières japonaises et les investisseurs potentiels à la recherche d'opportunités d'affaires sur le continent.

Alors que le Japon continue d'étendre sa présence en Afrique, cette adhésion sera grandement bénéfique pour les deux parties en permettant à l'Aca d'accroître sa capacité à souscrire des transactions stratégiques et à promouvoir le développement économique à travers le continent.