Afrique de l'Ouest: CAN 2023 / Eswatini vs Togo - « Les Éperviers doivent gagner ! »

Eswatini vs Togo se joue ce dimanche à partir de 15H GMT. À la veille de ce match décisif, un des assistants du sélectionneur de l'équipe nationale togolaise a envoyé un message clair aux Éperviers. « Nous devons gagner », prévient-il.

Les Éperviers du Togo sont en Afrique du Sud. Dernier du Groupe B des éliminatoires de la CAN 2023 avec deux points, le Togo est dos au mur et est condamné à gagner ce dimanche contre l'Eswatini au Mbombela stadium à Nelspruit, le début de la partie étant prévu à 15h GMT. « C'est un match très important pour nous, capital pour nous. On doit gagner. C'est notre option », a prévenu Emmanuel Hackman, un des assistants de Paulo Duarte, en conférence de presse samedi.

« Malgré quelques résultats non positifs que l'on avait avant, les objectifs sont les mêmes. C'est une équipe qui est en construction, chaque fois que nous avons l'occasion d'être en stage, c'est une opportunité aussi pour découvrir de nouveaux joueurs, pour voir les points forts des autres que l'on connaît déjà. C'était l'objectif du match amical contre le Lesotho », déclare l'entraîneur.

Eswatini vs Togo décidera aussi de la qualification de l'Eswatini qui a tout à perdre aussi contre le Togo. « On connaît l'équipe d'Eswatini. On sait que c'est une équipe très engagée pendant les 90 minutes. C'est une équipe qui travaille beaucoup. Parfois certains disent qu'ils n'ont pas la qualité technique, mais un match ne se résume pas uniquement à cela.

Parfois, l'engagement, l'attitude d'une équipe peut créer des problèmes. On attend donc une équipe qui travaille bien, très engagée où tout le monde défend et une équipe qui s'en sort bien dans les phases de transitions. C'est à nous maintenant de trouver des solutions pour contourner les problèmes qu'ils peuvent nous poser. On fera de notre mieux pour remporter la victoire et les trois points », a rassuré Hackman.

Avec des joueurs importants absents, Paulo Duarte doit faire avec un effectif rempli d'options. « Il y a des joueurs absents pour blessure comme Fodo Laba qui est un joueur important. Mais, c'est le football, on sait que ces choses peuvent arriver donc nous avons d'autres joueurs, de nouveaux joueurs aussi qui sont tous engagés », a confirmé l'assistant du sélectionneur national des Éperviers à la veille de Eswatini vs Togo.