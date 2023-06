Sénégal: Hadj 2023 - Me Sidiki Kaba salue les améliorations notées dans l'organisation

Au nom de sa collègue des Affaires étrangères, Me Aïssata Tall Sall, le Ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, s'est rendu, vendredi, à l'aéroport Blaise Diagne de Diass pour saluer les pèlerins du premier vol officiel du convoi de la Délégation générale au pèlerinage (Dgp).

En collaboration avec la compagnie aérienne Flynass, la Délégation générale a organisé 22 vols dont 6 au nom de la Dgp, pour près de 9000 Sénégalais transportés en vols directs à destination de Médine.

Après avoir terminé la visite du parcours du pèlerin, le Ministre des Forces Armées, Me Sidiki Kaba, a dit toute sa satisfaction au regard de tout ce que Limak-Aibd-Summa (Las), en relation avec la Délégation générale au pèlerinage (Dgp), les Forces de défense et de sécurité, les services de santé et la douane, a réussi. Il en a déduit que le message du Président de la République, Macky Sall, a été bien compris et s'est traduit par une bonne organisation du pèlerinage au grand bonheur du pèlerin sénégalais qui a été bien traité et bien préparé.

Le Ministre a fait remarquer que des progrès réels ont été obtenus, dans la transparence et l'efficacité de l'équipe de la Dgp. Il est revenu sur les nombreuses initiatives qui ont permis d'enregistrer une notable amélioration dans la prise en charge des pèlerins. Ces initiatives sont relatives à la délocalisation des formalités au hangar des pèlerins à Yoff, un site de 4000 m² affecté à la Dgp par le Président de la République, la dématérialisation des activités administratives et de formation, l'amélioration de la fluidité des opérations et la résolution des problèmes des vols.

Me Sidiki Kaba a soutenu qu'il n'y a point de doute que l'étape de La Mecque connaitra un véritable succès et que nos pèlerins pourront réaliser un pèlerinage parfait.

Le Ministre n'a pas manqué de féliciter le Délégué général au pèlerinage, Aboubacar Sarr, et son équipe ainsi que « les autorités du Royaume d'Arabie Saoudite qui ont soutenu notre pays jusqu'au bout, en nous octroyant un quota supplémentaire conséquent qui a permis de faire partir encore plus de Sénégalais cette année à La Mecque ».

Aux pèlerins, le Ministre leur a rappelé qu'ils sont des ambassadeurs de notre pays à l'étranger. Il leur a conseillé de rester de dignes citoyens, des musulmans accomplis, en toutes circonstances, avant de leur demander de prier pour un Sénégal de paix, de concorde, de stabilité où il fera toujours bon vivre.