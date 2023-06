Tunisie: Tawfik Chebbi, secrétaire général adjoint du syndicat de l'enseignement de base - « Pour des négociations sérieuses et responsables »

« Si le ministère poursuit sa fuite en avant, plusieurs sit-in seront organisés au niveau des commissariats régionaux de l'éducation. Sans parler d'une grande mobilisation devant le ministère de l'Éducation pour défendre les revendications légitimes des enseignants ».

La commission administrative sectorielle de la fédération de l'enseignement de base a décidé de maintenir la décision relative à la rétention des notes des premier, deuxième et troisième trimestres, et de boycotter les conseils de classes et tous les travaux administratifs liés à la fin de l'année scolaire.

La commission administrative sectorielle de la fédération de l'enseignement de base, réunie samedi, à Hammamet, a décidé de maintenir la décision relative à la rétention des notes des premier, deuxième et troisième trimestres, et de boycotter les conseils de classes et tous les travaux administratifs liés à la fin de l'année scolaire.

La fédération fustige « l'atermoiement du ministère de l'Éducation et son refus de négocier autour des revendications des enseignants », a déclaré à la presse, Ikbal Azabi, membre de la fédération.

Pour sa part, le secrétaire général adjoint de la fédération, Tawfik Chebbi, a indiqué que si le ministère poursuit sa « fuite en avant », plusieurs sit-in seront organisés au niveau des commissariats régionaux de l'éducation. Sans parler d'une grande mobilisation devant le ministère de l'Éducation pour défendre, a-t-il ajouté, les revendications légitimes des enseignants. Il a appelé à des négociations sérieuses et responsables afin de ne pas reconduire la crise à l'année prochaine.

Évoquant l'éventuel recours du ministère de l'Éducation au principe du « travail effectué » et de prélever la rémunération d'une ou de deux journées, en raison du boycott des conseils de classes, Azzabi a souligné que les enseignants sont habitués à faire des sacrifices, ajoutant que toute retenue sur salaire en réaction à la rétention des notes est une procédure illégale. Les enseignants ont assuré la totalité de leur mission (cours, examens et remise des notes aux élèves).