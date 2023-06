Afrique: Modernisation à la chinoise - Un exemple de développement inspirant

Jadis pays pauvre, la Chine est aujourd'hui la deuxième puissance mondiale grâce au leadership de ses dirigeants et au concept de modernisation à la chinoise qui a été la clé vers son développement. Zoom sur ce concept qui, de par ses caractéristiques, peut servir d'exemple pour les pays qui sont encore en quête du développement, notamment les pays africains.

Parmi les grands pays industrialisés dans le monde actuel, l'on compte la Chine qui est considérée aujourd'hui comme la deuxième économie mondiale et le premier pays en termes de commerce de marchandises, de réserve de devises et d'industrie manufacturière avec les plus grands systèmes d'éducation obligatoire, de protection sociale et de santé au monde.

Selon les statistiques, au cours de la dernière décennie, le Produit intérieur brut (PIB) de la Chine est passé de 53 900 milliards à 114 400 milliards de yuans.

Sa part dans l'économie mondiale, quant à elle, est passée de 11,3 % à 18,5 % et sa contribution moyenne à la croissance économique mondiale a atteint 38,6 %, soit plus que la contribution combinée des pays du G7.

Pourtant il y a quelques années, ce pays était encore classé parmi les pays pauvres du monde.

Mais comment l'Empire du milieu a pu faire un aussi grand pas en seulement quelques décennies ?

La réponse à cette question est en lien étroit avec le concept de modernisation à la chinoise qui a été la clé principale utilisée par le peuple chinois pour atteindre ce niveau de développement.

C'est une modernisation socialiste poursuivie sous la direction du Parti communiste chinois (PCC) avec des éléments communs aux processus de modernisation de tous les pays, mais qui se caractérise davantage par des caractéristiques propres au contexte chinois.

Au nombre de ces caractéristiques, figure le fait que la modernisation chinoise est d'abord celle d'une immense population mais dans laquelle le peuple tout entier est prospère.

Ce modèle de modernisation, enraciné dans le sol chinois et adapté à la réalité chinoise, insiste sur le fait de promouvoir le développement du pays et de la nation en s'appuyant sur ses propres forces. C'est une philosophie de développement centrée sur les personnes qui considère l'amélioration de leur bien-être, leur développement global et la prospérité commune le point de départ et d'arrivée du développement économique formant un nouveau schéma de civilisation moderne à la fois systématique et coordonné.

« La modernisation ne devrait pas rendre les riches plus riches ou les pauvres plus pauvres. Elle ne devrait pas non plus se mettre au service d'une minorité de pays ou de personnes », a déclaré le Premier ministre chinois lors du Lanting forum sur la modernisation chinoise tenu en avril dernier, à Shanghai.

La modernisation chinoise est, par ailleurs, celle dans laquelle la civilisation matérielle et celle spirituelle sont coordonnées. Elle vise l'avancement matériel et culturel-éthique.

Une harmonie entre l'humanité et la nature

Pour les autorités chinoises, la modernisation ne signifie nullement le déclin des vieilles civilisations mais la renaissance des cultures traditionnelles.

La modernisation chinoise rime également avec une harmonie entre l'humanité et la nature.

Comme l'a indiqué le président chinois, Xi Jinping, les eaux limpides et les montagnes vertes valent leur pesant d'or.

Au-delà de toutes ces caractéristiques, il est important de souligner que la modernisation de la Chine est avant tout un développement pacifique.

Comme l'a indiqué le Premier ministre chinois, il ne vise pas à permettre à la Chine de dicter sa loi.

« La recherche de l'hégémonie n'existe jamais dans le dictionnaire de la culture chinoise quel que soit le niveau de développement du pays », avait-il indiqué lors du Lanting forum, cet important rendez vous sur la modernisation chinoise.

Il avait rappelé à l'occasion que la non-résignation devant l'hégémonisme fait le caractère de la diplomatie chinoise.

La Chine est en effet jusqu'ici le seul pays dans le monde à avoir inscrit dans sa Constitution la poursuite de la voie du développement pacifique.

Au regard de ses caractéristiques, la modernisation chinoise a une grande importance globale car elle offre des solutions à de nombreux défis auxquels est confronté le développement humain. Elle constitue donc une importante source d'inspiration pour le monde, en particulier pour les pays en développement. Elle constitue une lueur d'espoir et symbolise la vérité que l'humanité a un avenir partagé et que la collaboration, la coopération et l'unité sont indispensables à la prospérité mondiale.

La modernisation chinoise doit, par ailleurs, inspirer les pays en développement à rechercher leur propre formule pour réduire la pauvreté et promouvoir leur développement économique et leur prospérité respectifs.

Par ailleurs, les efforts de modernisation réussis et les réalisations de la Chine ont mis en lumière le fait qu'il existe plusieurs façons de parvenir à la modernisation et que chaque nation a un droit inaliénable à son style de modernisation.

Réaliser la modernisation était selon le président chinois une aspiration constante que poursuivait le peuple chinois depuis les temps modernes et est aussi une aspiration commune de tous les peuples du monde.

Mais pour se moderniser, estime le président chinois, un pays doit suivre les règles générales, mais aussi et surtout prendre en compte ses réalités nationales et valoriser ses propres caractéristiques.