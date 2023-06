Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 Juin 2023

Guinée : Chronogramme de la Transition - Les américains exigent de nouveau le respect

Dans une interview accordée le 15 juin 2023 au site Internet Africaguunee.com, Alexander Hunt est le Conseiller Culturel et de Presse, par ailleurs porte-parole, de l'ambassade des Etats-Unis en Guinée, réitère l'attachement de Washington au respect des engagements de la junte quant à la durée de la Transition.Pour le reste, Alexander Hunt se garde de donner des directives ou des orientations, se limitant à égrainer les actions menées par son pays en faveur du retour à l'ordre constitutionnel et la démocratie.

Il s'attarde même un peu plus sur le programme mis en place par la Maison Blanche en faveur de la prévention et le règlement de conflits. '' Le Congrès américain a débloqué 100 millions de dollars d'aide à l'étranger pour l'année fiscale 2021, 125 millions de dollars pour l'année fiscale 2022 et 135 millions de dollars pour l'année fiscale 2023 pour le Fonds de prévention et de stabilisation'', a-t-il expliqué.

Côte d'Ivoire : Affaire une perfusée dans la rue à Katiola - Voici enfin, les conditions de sa guérison

Les médecins du centre hospitalier universitaires de Bouaké ont pris enfin leur décision sur le cas de dame Kambou Hinamana, 30 ans. Elle subira une intervention chirurgicale pour être libérée de la grave infection osseuse à sa mâchoire inférieure dont elle souffre depuis plus de 4 mois. L'information lui a été donnée, le mardi 13 juin.

Le rendez-vous a été pris pour le mercredi 21 mai pour l'opération. Après des examens radiologique, sanguin et pulmonaires,la patiente et son compagnon, Some Sié, attendaient dans l'angoisse, depuis le 30 mai 2023, le verdit des médecins. A savoir, si oui ou non, elle pouvait supporter une intervention chirurgicale. C'est donc désormais chose faite. Mais, il va falloir trouver entre temps la somme de 400 mille francs pour faire face aux ordonnances médicales et à l'intervention chirurgicale proprement dite. (Source : Fratmat.info)

Sénégal : Blocus de la Résidence d'Ousmane Sonko - Le Conseil de l'Ordre des avocats appelle à la levée immédiate

Le Conseil de l'ordre a noté ces derniers temps que certains de ses membres qui voulaient rencontrer leur client, en ont été empêchés par les forces de défense et de sécurité, d'aucuns ayant même essuyé des tirs de grenades lacrymogène, alors que leur qualité était connue et qu'aucune circonstance ne justifiait de telles réactions. Ces actes sont totalement en porte-à-faux avec la protection de l'indépendance, de la dignité et de l'intégrité de l'avocat. Ils sont surtout en porte-à-faux avec le service public de la justice dont l'Etat a le devoir de garantir le plein cl serein exercice.

Cette situation interpelle le Conseil de l'Ordre et l'induit à rappeler : d'abord, que les avocats doivent, en leur qualité d'acteurs principaux du service public de la justice et en toute responsabilité, préserver à tout moment, l'honneur et la dignité de leur profession et s'ériger en premiers garants du respect de nos règles. Ensuite, qu'il incombe aux pouvoirs publics, donc à l'Etat, de veiller à ce que les avocats puissent s'acquitter de toutes leurs obligations professionnelles et exercer librement leur ministère, sans entrave, ni ingérence, sans intimidation, ni violence.

Gabon : Élections 2023 - Les missions des délégations spéciales de la Cnlcei

Le président de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite (Cnlcei), Nestor Mbou, a, dévoilé dans un point de presse les missions des délégations spéciales que son institution va déployer dans les neuf chefs-lieux des provinces du pays pour contraindre les candidats aux prochaines élections générales de faire leurs déclarations des biens, conformément aux nouvelles dispositions de la loi. « Ces délégations spéciales auront pour missions de recevoir les candidats, distribuer les formulaires de déclarations des biens spéciales élections, recevoir les formulaires dument remplis et délivrer en retour les récépissés », a indiqué M. Mbou. (Source : alibreville.com)

Mali : Retour à l'ordre constitutionnel - Les maliens étaient aux urnes hier

Les maliens se rendent aux urnes le dimanche 18 juin 2023 pour l'adoption d'une nouvelle constitution censée baliser le chemin pour le retour à l'ordre constitutionnel, en fin 2024.Dans ce pays en transition militaire, ce vote référendaire est largement décrié. Le texte proposé par la junte ne fait pas l'unanimité. Parmi ses détracteurs, l'influent imam Mahmoud Dicko, meneur de la contestation populaire qui a conduit au renversement d'Ibrahim Boubacar Keita en août 2021.Le guide religieux a battu campagne pour le non. Ses relations avec les autorités issues du coup d'Etat se sont fortement dégradées. (Source : africaguinee.com)

RCA : Eliminatoire Can Foot23 - Faustin Archange Touadéra console l'équipe nationale

Il ne faut pas se décourager. Capitaine ça va non? Le ballon est rond. C'est un beau but. Le ballon, il est rond. Aujourd'hui c'est pour eux, demain, c'est pour nous..." Ce sont les mots de réconfort que le Président TOUADERA a prononcés dans le vestiaire pour consoler et remobiliser les Fauves de Bas-Oubangui après leur défaite de cet après-midi. Battus par les angolais sur un score de 2 buts à 1, les footballeurs centrafricains ont encore une petite chance de se qualifier s'ils battaient les ghanéens à Accra en septembre prochain. Notons que le Président TOUADERA a rencontré le footballeur camerounais Samuel ETO à la mi-temps de cette rencontre. (Source :abangui.com)

Nigeria : Éliminatoires Can 2023 - Mali, Cap-Vert et Nigeria seront en Côte d'Ivoire

Et trois de plus qui font 14 ! Le Mali, le Cap-Vert, le Nigeria sont venus s'ajouter à la liste des qualifiés pour la Can 2023 en Côte d'Ivoire après leur victoire ce dimanche 18 juin lors de la 5e journée des éliminatoires. Il ne leur suffisait qu'un point pour composter leur ticket, les Maliens n'ont pas fait dans le calcul en allant gagner à Brazzaville face au Congo (2-0) dans le groupe G.

Grâce à des buts inscrits en seconde période par Ibrahima Koné (62e) et Néné Dorgeles (73e), les Aigles vont connaître leur neuvième phase finale de Can consécutive. Cette victoire réduit considérablement les chances des Diables rouges congolais qui n'auront d'autre choix que d'aller gagner en Gambie lors de la dernière journée pour aller en Côte d'Ivoire. (Source : Rfi)

Afrique du Sud : Médiation africaine en Russie - « La guerre doit prendre fin », plaide Ramaphosa

« La guerre doit prendre fin », a dit Cyril Ramaphosa à Vladimir Poutine, le samedi 17 juin. Après Kiev, la délégation africaine, que dirige le président sud-africain, se trouve ce samedi 17 juin en Russie pour y voir Vladimir Poutine, dans le cadre du Forum économique international de Saint-Pétersbourg.

Le président sud-africain, à la tête d'une délégation de médiation africaine sur le conflit ukrainien, a lancé ce samedi devant son homologue russe Vladimir Poutine, lors d'une réunion à Saint-Pétersbourg, que « la guerre doit prendre fin » en Ukraine. La guerre ne peut pas durer toujours (...). Cette guerre doit prendre fin. « C'est dans notre intérêt commun que cette guerre finisse », a-t-il plaidé, insistant sur le fait que les pays africains, comme le monde qui s'en retrouve déstabilisé, sont « affectés de manière négative » par ce conflit. (Source : Rfi)