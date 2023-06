Madagascar: Andry Raobelina - « Investir dans le développement rural est la clé de voûte du développement au pays»

Pour Andry Raobelina et son parti, investir dans les 80% de la population qui est essentiellement rurale, productrice et pauvre est une priorité. Une évidence dans la logique de l'atteinte du dividende démographique qui se définit comme une croissance économique accélérée, obtenue après des changements dans la structure par âge de la population.

« Le développement rural est une priorité absolue pour Madagascar ». Propos d'Andry Raobelina en marge d'une descente effectuée dans la région Itasy le 17 juin dernier. Événement durant lequel le numéro un du parti Anjomara sy Rivo-Baovao (ARB) a posé les jalons de sa vision du développement de la Grande île avec ses partisans. Entre autres, mettre en place une croissance économique tirée par la transition démographique, celle-ci, marquée par une hausse du nombre de populations actives. Le tout, accompagné des investissements stratégiques dans les secteurs essentiels. La structure actuelle de la population malgache démontre, en effet, une catégorie inactive et dépendante supérieure en nombre par rapport à celle activedont les populations rurales. La transition démographique devrait, ainsi, passer par un développement de ces dernières. « L'objectif est de faire en sorte que cette frange majoritaire de la population puisse se développer, avoir des conditions de vie descente et s'épanouir », a-t-il lancé. Ce qui devrait concrètement se faire par l'innovation des moyens de production, la création d'emplois et de valeurs ajoutées dans ces zones. Entre autres, la mécanisation, la dotation matériels et équipements dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage.

Terre à terre

Ces visions sont tout à fait réalisables et ne dépendent que de la volonté des dirigeants. L'atteinte de ces objectifs nécessite un investissement dans le capital humain du pays. Logique intériorisée et partagée par le parti ARB d'où cette attention particulière à la partie majoritaire de la population malgache. Et le pays a tout intérêt à investir sur sa population. Les projections faites par le ministère de l'Économie et des Finances sur l'évolution du PIB par habitant sont des signaux qui confirment les enjeux qui se présentent pour le pays. Le PIB par habitant sera de 6 521 USD en 2058 si l'on s'active. Le PIB irait à 8 455 USD si l'on opte pour une combinaison des investissements sur l'économie, l'éducation, la santé et la bonne gouvernance.

Prêts

« Au lieu d'importer des riz qui nuisent considérablement aux producteurs locaux et ruraux, il serait temps pour le pays de se tourner vers des solutions durables ». La vulgarisation, la facilitation d'accès aux semences, l'investissement dans des infrastructures d'irrigation et de barrage de rétention d'eau ont été pris comme exemple durant le meeting organisé dans la région Itasy. Profitant de l'occasion, Andry Raobelina a également fait part de sa volonté de changer le cours de l'histoire. Une volonté manifestée par son intention de se porter candidat à la prochaine présidentielle. « L'élection est la seule façon légitime et légale d'accéder au pouvoir et d'initier le changement », a-t-il martelé. « Relever avec les Malgaches les défis du développement est ce pour quoi on a décidé de se lever et d'agir. Faire table rase des mauvaises pratiques, de la mauvaise gouvernance qui nous empêchent d'avancer et de nous épanouir est notre leitmotiv » a-t-il conclu.