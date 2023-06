Cote d'Ivoire: 2ème édition des Journées économiques de San Pedro- Environ 1000 participants enregistrés

Environ 1000 participants ont pris part à la 2ème édition des Journées économiques de San Pedro (Jesp), qui a été organisée par la Délégation locale de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, en collaboration avec le Comité de concertation État secteur privé (Ccesp), du 1er au 02 juin 2023. Rapportent les organisateurs.

Placée sous le thème : « Quelle contribution de la jeunesse dans l’essor de l’économie locale ? », cette édition a été marquée par des panels thématiques, la remise de chèques à des entrepreneurs et l'organisation des Rencontres Business to Government (B2G).

Plusieurs problématiques ont été abordées, notamment le besoin d’encadrement et d’accompagnement dans les cultures vivrières, la procédure d’attribution des marchés publics, ainsi que les conditions d’accès aux marchés publics, la promotion du civisme fiscal, les procédures et formalités pour la création du compte contribuable, les formalités de déclaration des entreprises et les conditions de financement de projets.

En marge de la 2ème édition des Journées économiques de San Pedro, dans le cadre de l'animation de la Plateforme locale de Dialogue public privé, le Secrétariat exécutif du Ccesp a conduit une mission du 30 mai au 02 juin 2023 à San Pedro. À cette occasion, les conseillers techniques Séké Esso et Ismaël Coulibaly ont présenté l’ensemble des réformes du gouvernement en faveur du secteur privé et les modalités pratiques d'opérationnalisation et de fonctionnement de la Plateforme du secteur privé (Psp).

Bamba Moussa