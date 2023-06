Sénégal: Journée de L'Enfant africain - Fatou Diané Guèye invite à une meilleure protection des jeunes

Diourbel — La célébration de la 33ème édition de la Journée de l'Enfant africain a été une occasion pour le Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, Fatou Diané Guèye, de rappeler aux autorités et aux parents l'urgence de protéger les garçons et les filles contre les méfaits des réseaux sociaux.

- Le Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, Fatou Diané Guèye, plaide pour une protection des enfants contre les risques liés à la connexion à l'Internet. Elle a fait ce plaidoyer à Diourbel, vendredi, lors de la célébration de la Journée de l'Enfant africain. Selon le Ministre, cette assistance est opportune dans la mesure où la petite enfance, représentant le tiers des utilisateurs des médias sociaux au niveau mondial est, très souvent, exposée à des risques d'intimidation, de harcèlement, d'exploitation sexuelle ou économique en ligne, en violation de leurs droits à la sécurité et à la protection. C'est pourquoi elle a invité l'État et les parents à veiller sur l'utilisation de l'Internet devenu un outil incontournable dans le monde actuel. « Face à ce paradoxe, nous devons redoubler de vigilance et de prudence à tous les niveaux pour garantir à nos enfants l'équilibre nécessaire à trouver entre la prévention des risques sur le net et les bienfaits du numérique », a indiqué Madame Fatou Diané Guèye.

Dans son discours, le docteur en économie a rappelé les multiples mesures prises par le Gouvernement pour renforcer le dispositif juridique et institutionnel de lutte contre l'exploitation des enfants. Parmi ces initiatives, le Ministre en charge de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants a cité l'adoption de la loi n° 2008-11 du 25 janvier 2008 portant sur la cybercriminalité réprimant la pornographie infantile, l'institution d'une Commission de protection des données personnelles (Cdp) et la mise en oeuvre du Plan d'action nationale sur la protection des enfants en ligne, adoptée en 2018.

L'ancienne coordonnatrice du Programme de développement de la microfinance islamique au Sénégal (Promise) a aussi rappelé les nouvelles initiatives de l'État du Sénégal relatives à la protection des enfants. « Dans cette perspective, le Gouvernement, à travers mon département, a entrepris des innovations majeures, notamment le déploiement de la plateforme de signalement et de prise en charge des enfants et des femmes victimes de violences, l'élaboration d'un projet de loi spécifique sur la protection des enfants en ligne, le lancement, très prochainement, d'une campagne nationale sur la protection des enfants en ligne avec l'implication de toutes les parties prenantes », a-t-elle ajouté. Mme le ministre a invité les médias en ligne à veiller au respect des mesures de précaution tenant compte de l'âge et de l'intérêt des enfants.

Le thème de la 33ème édition de la Journée de l'Enfant africaine porte sur « Les droits de l'enfant dans l'environnement numérique ».