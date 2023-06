Gabon: Port-Gentil - La tournée d'implantation et de sensibilisation se poursuit avec le Rassemblement Républicain '2R'

La tournée d'implantation et de sensibilisation se poursuit avec les membres du parti politique Rassemblement Républicain "2R" dans la commune de Port-Gentil. Le Président de cette formation politique dite de l'opposition modérée, Leguetsa Lelaga, va indiquer dans quelques jours, sa position et la direction à suivre quant aux échéances éléctorales pour l'intérêt supérieur du Gabon.

C'est la liesse populaire dans certains quartiers où les membres du Rassemblement Républicain "2R" sont passés. La tournée d'implantation et de sensibilisation se poursuit à la satisfaction des populations qui accueillent le président Leguetsa Lelaga et les membres de sa formation politique dite de l'opposition gabonaise modérée.

Il ne se passe plus un week-end sans que le Président du Rassemblement Républicain 2R, Leguetsa Lelaga ne soit sur le terrain, accompagné de ses troupes. Son parti ne cesse de gagner du terrain, chaque week-end un peu plus. Le cercle du parti s'agrandit et de nouveaux militants adherent. Les contacts permanents se créent avec de nouveaux partisans dans la ville du pétrole.

Leguetsa Lelaga, Président du Rassemblement Républicain "2R" ne cesse d'exhorter ses militants d'aller s'enrôler et d'être prêts pour les prochaines échéances électorales. " Voter est un devoir patriotique. Pour accomplir ce devoir, il faut se faire enrôler sur les listes électorales. Je vous exhorte à aller vous faire inscrire sur les listes électorales" lance t-il aux populations venues l'écouter.

Le Président du Rassemblement Républicain "2R" a expliqué que ces élections devront leur permettre d'avoir des élus afin de donner un sens plus concret aux idées qu'ils défendent pour participer à bâtir le Gabon.

Le Rassemblement Républicain "2R" se bat pour l'éducation, donner du travail aux Gabonais, l'accès a la santé pour tous. "Il faut redonner espoir aux Gabonais. Pour cela, il faut que le discours, les querelles de cloche laissent place au concret. Il faut des signaux forts pour redonner le goût de la vie à nos concitoyens" dit le Président leguetsa Lelaga avec force et conviction.

Le Rassemblement Républicain "2R", faut-il le dire, a enregistré plusieurs arrivées en son sein, dont celle de Jean Claude Mamfoumbi Mombo. Il est nommé Conseiller politique du Président.

Pour ce qui concerne l'élection présidentielle d'août prochain, le président de 2R va indiquer et va clairement donner sa position et la direction à suivre pour l'intérêt supérieur du Gabon. En attendant, les tournées d'implantation et de sensibilisation se poursuivent.