Afrique: Felix Tshisekedi salue les efforts de développement menés par les Premières dames d'Afrique

Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi a salué, samedi 17 juin, les efforts menés par l'Organisation des Premières dames d'Afrique pour le développement (OPDAD), pour améliorer les conditions de vie des populations africaines, rapporte la Présidence de la République.

« Si les leaders d'Afrique s'y prennent de la meilleure façon, nous pourrions faire de ce continent un havre de paix, de bonheur et de bien-être. Cela fait partie de mes objectifs », a-t-il déclaré à Kinshasa, lors de la cérémonie commémorative du 20e anniversaire de l'OPDAD.

Le Président Tshisekedi a dit rêver d'une Afrique qui serait débarrassée de la misère, de la pauvreté, des maladies infantiles et surtout des violences faites aux femmes et aux jeunes filles:

« C'est possible d'y arriver, il suffit seulement de s'engager à ne plus voir et vivre ces atrocités ».

Il a eu une pensée pieuse pour les femmes et jeunes filles de l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) qui vivent un drame depuis maintenant près 30 ans à la suite de violences et conflits armés à répétition les forçant à vivre dans des conditions infra-humaines.

Pour sa part, la Première dame de la RDC, Denise Nyakeru a précisé que « cet anniversaire était une occasion de dresser un bilan de deux dernières décennies d'actions menées par l'OPDAD au bénéfice du peuple africain et de se projeter vers les vingt prochaines années avec plus de sérénité, de courage et d'abnégation, de sens élevé d'urgence et de responsabilité ».

Pour elle, l'OPDAD est « une belle oeuvre qui est maintenant dans la trajectoire du changement et de l'émergence ».

Denise Nyakeru a invité ses homologues à la pérenniser et à faire d'elle une organisation ambitieuse qui a surtout les moyens de ses ambitions.