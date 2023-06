Afrique Australe: Éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023 - Broos impressionné par la performance de l'Afrique du Sud

Hugo Broos est un homme et un entraîneur heureux. Le sélectionneur de l'Afrique du sud savoure la victoire de son équipe face au Maroc, match comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023.

Les Bafana Bafana ont dompté les Lions de l'Atlas 2-1 grâce à une réalisation de Lepasa et un but contre son camp de Munir El Kajoui, le gardien marocain avant que Hakim Ziyech ne réduise la marque pour le Maroc.

À la veille de ce match, le tacticien belge Broos avait avoué qu'une victoire serait plus que bienvenue pour regagner le coeur et le soutien des supporters des Bafana Bafana.

"Je suis très heureux aujourd'hui. Non seulement parce que nous avons gagné, mais je pense que nous méritions de gagner le match avec les occasions que nous avons eues. Je suis très satisfait de la performance. Comme je l'ai dit avant le match, le résultat n'est pas le plus important, nous voulions montrer que nous sommes en perpétuelle progression" a déclaré le tacticien belge.

Soutenus par un FNB Stadium en ébullition, les Sud-africains se sont montrés à la hauteur de l'événement en se créant plus d'occasions que leur adversaire du soir.

"Nous avons joué contre une très bonne équipe et nous n'avons jamais été dominés. Au contraire, nous avons souvent dominé le Maroc. Nous avons eu trois ou quatre bonnes occasions de marquer, et je n'en retiens qu'une ou deux pour eux", a déclaré un Broos ravi.

En ce qui concerne les progrès de l'équipe avant la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies qui aura lieu l'an prochain, Hugo Broos s'est montré très optimiste.

"On ne construit pas une équipe en un jour. Il faut du temps et aujourd'hui, on voit une équipe qui joue bien au football et qui se crée des occasions. Nous devons encore nous améliorer, c'est certain. Si nous y parvenons, tout sera possible à la CAN", conclut-il.