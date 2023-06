Ethiopie: Le gouvernement a pris des mesures audacieuses pour atténuer le changement climatique - Institut Global Green Growth.

Addis-Abeba — Le gouvernement éthiopien a pris des mesures audacieuses pour atténuer le changement climatique et ses impacts en intégrant la question comme partie intégrante du plan de développement prospectif dans 10 ans, Okechukwu Ogbonnaya, a indiqué le représentant national de l'institut Global Green Growth.

Le représentant du pays a noté à l'ENA que lorsque l'Éthiopie met en oeuvre son initiative d'empreinte verte, le plan de développement décennal, la contribution déterminée au niveau national, tout cela fait partie intégrante de la réalisation de son engagement, que ce soit aux niveaux national et régional ou même au niveau mondial.

Selon Ogbonnaya, l'Éthiopie a assez bien résisté aux défis du changement climatique par rapport à d'autres pays au même niveau.

La plupart de nos projets sont alignés sur l'initiative de l'empreinte verte, a-t-il dévoilé, ajoutant que la raison pour laquelle il est important de s'aligner est que le pays passe à une voie de croissance verte dont il a besoin non seulement pour intégrer la croissance verte et les actions climatiques dans son politiques et actions, mais aussi de le faire de manière holistique et intégrée afin d'obtenir des résultats.

On a appris que l'institut de Global Green Growth fournit des conseils techniques au ministère de la Planification et du Développement pour coordonner le développement de la stratégie de développement à long terme à faibles émissions (LT-LEDS).

"Notre rôle n'est pas seulement de fournir des conseils techniques, mais aussi d'apporter nos leçons ou les réseaux que nous avons car nous avons également aidé d'autres États membres à développer des LT-LEDS", a exprimé le représentant du pays.

Ogbonnaya a en outre déclaré que "nous sommes convaincus que les leçons que nous avons apprises d'un pays comme l'Éthiopie aussi vaste qu'il soit seraient utilisées pour soutenir d'autres membres dans la situation similaire, mais aussi à l'échelle mondiale afin que l'objectif et la vision du gouvernement de transition d'une approche de statu quo à une voie de croissance verte serait atteinte. »

On rappelle que l'Éthiopie s'est lancée dans son initiative d'empreinte verte pour planter quelque 25 milliards de semis, y compris des arbres, des fruits et des aliments pour le bétail en mobilisant plus de 20 millions de personnes sur une période de quatre ans.