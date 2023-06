Afrique: La Journée des enfants Africains est célébrée sous le thème national 'Paix, Amour, Soins et Protection pour tous les enfants'.

Addis Abeba — La Journée des enfants africains est célébrée sous le thème national "Paix, amour, soin et protection pour tous les enfants" pour la 32e fois.

Des représentants du Parlement, des hauts fonctionnaires fédéraux et régionaux, des représentants du Parlement des enfants et d'autres parties prenantes et partenaires concernés ont assisté à la cérémonie de célébration.

La cérémonie a commencé avec les performances amusantes de la fanfare et des messages importants liés à la journée sont également transmis par diverses parties.

La Journée des enfants africains de cette année sera célébrée au niveau africain pour la 33e fois sous le thème "Les droits des enfants dans l'environnement numérique", selon la décision del'Union africaine.

Selon les informations obtenues du ministère des femmes et des affaires Sociales, les pays ont envisagé la journée avec diverses manifestations, en tenant compte des dispositions de la Charte Africaine des Droits et de la Sécurité des enfants, d'autres cadres juridiques et d'autres conditions existantes du continent concernant sur la sécurité des enfants et l'utilisation de la technologie numérique.