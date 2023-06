Ile Maurice: Sargam Koushal, Mrs World 2022 - «Je souhaite changer la vision sur les femmes mariées en Inde»

interview

À Maurice depuis jeudi, Mrs World 2022 et Mrs India 2022 était l'invitée d'honneur à la finale de Mrs Mauritius 2023- 24, qui s'est tenue hier soir, au Bliss Banqueting Hall, à Arsenal.

Vingt-et-un ans plus tard, la couronne mondiale de Mrs World est revenue en Inde. Battant 63 pays, la reine de beauté indienne a remporté ce prestigieux titre. Nous l'avons rencontrée pour une interview exclusive au «Hibiscus Boutique Hôtel» à Péreybère où elle séjourne

Pour le monde, vous êtes Mrs World, mais qui est Sargam Koushal dans la vraie vie ?

Je suis une personne normale, comme tout le monde. Hier, un de mes amis m'a dit que c'était mon premier anniversaire de couronnement de Mrs India. Je suis fière quand les gens me disent que mon couronnement ne m'a pas changée et que je suis toujours la même personne. Je parle toujours à mes amis et à tout le monde. Mes parents m'ont élevée pour être gentille et humble avec les gens. C'est le genre d'héritage que je veux transmettre.

Racontez-nous votre parcours avant de devenir Mrs India.

Peu de gens le savent, les gens pensent que je viens de Mumbai, mais ce n'est pas le cas. Je suis venue à Mumbai il y a deux ans. Je suis née et j'ai été élevée à Jammu au Kashmir. Tout comme mon mari. J'ai passé 27 ans à Jammu avec mes parents et j'y ai fait mes études. J'ai travaillé comme enseignante de littérature anglaise.

Qu'est-ce qui vous a poussée à quitter votre emploi pour une carrière de mannequin ?

Je n'ai pas quitté mon emploi parce que ce n'était pas un bon travail. J'adore enseigner. L'enseignement m'amène à être vivante avec des enfants et à écouter ce qu'ils ont à dire sur ce monde. C'est beau. J'étais un peu débordée en raison de mes horaires de travail et je voulais essayer quelque chose de nouveau dans la vie parce que j'ai toujours été une personne très passionnée en essayant de nouvelles choses tous les ans.

Un jour, je voulais devenir gymnaste, une autre fois danseuse, parfois actrice ou médecin ! Je me suis dit pourquoi ne pas être mannequin. De plus, mon père a été l'un de ceux qui m'ont soutenue et qui a toujours voulu que j'essaye quelque chose de nouveau, comme devenir mannequin.

Qui sont les personnes derrière votre succès ?

Mes parents et mon mari m'ont soutenue tout au long de ma carrière. Les concours de beauté sont très populaires en Inde. Mais lorsqu'il s'agit de femmes mariées, les gens ont une perception différente en les voyant à la télévision mettre en valeur leur beauté, leurs talents ou leur corps. C'est quelque chose que les gens n'apprécient pas encore dans certaines sociétés. Alors, mes parents et mon mari sont devenus ces modèles pour moi. Chaque fois que mes parents parlent de ma victoire, je vois en eux une nouvelle Inde et une nouvelle société en devenir. C'est ce qui m'a vraiment valu ma victoire.

Quel est votre meilleur souvenir dans votre carrière ?

Quand je suis devenue Mrs World le 17 décembre 2022, je ne pouvais pas prendre d'appels téléphoniques car les célébrations étaient en cours. J'ai reçu un message de mon père deux nuits plus tard disant : «Tu as fait de moi l'homme le plus heureux du monde, je ne veux plus rien d'autre dans ma vie maintenant, tout ce que je voulais et rêvais, tu l'as réalisé. Maintenant, je peux mourir heureux.» Je pense que chaque enfant voudrait que ses parents soient fiers de lui. J'y suis parvenue.

Quelles sont vos responsabilités en tant que Mrs World ?

Mrs World est un concours de beauté international qui a débuté il y a 30 ans à La Quinta, en Californie. Sa mission est de fournir une plateforme qui motive les femmes mariées et les mères du monde entier à devenir des modèles pour leurs pairs, leurs familles et leurs communautés à travers des activités caritatives, le bénévolat, l'implication dans la communauté et l'acceptation de leurs défauts pour surmonter leurs peurs et gagner en confiance et en estime de soi. De plus, j'aime parler d'autodéfense aux jeunes filles lorsque je visite des collèges pour des campagnes de sensibilisation. Je veux aussi que les gens soient plus ouverts pour parler de santé mentale sans avoir honte d'admettre qu'ils ont un problème et veulent suivre une thérapie.

Comment gérez-vous les commentaires négatifs ?

Les réseaux sociaux et les médias en ligne doivent modérer les commentaires, de nos jours n'importe qui dit n'importe quoi. La seule façon est de ne pas prêter attention à ces commentaires en vous focalisant sur les sacrifices que vous avez faits pour réussir. Ne pensez pas que cette négativité vient de vous, ce sont des gens qui sont négatifs dans la vie. Cela n'a rien à voir avec vous. Ayez confiance en vous.

Un conseil pour toutes les femmes ?

Les femmes se mettent toujours en dernier en étant des filles, des épouses, des mères en oubliant d'être elles-mêmes. Le jour où j'ai commencé à penser à moi et à mes rêves, je suis devenue une nouvelle femme. C'est une chose à laquelle je voudrais vraiment que les femmes du monde entier réfléchissent. Chaque fois que vous vous regardez dans le miroir, voyez-vous simplement une mère ? Si vous êtes heureuse, vous faites un excellent travail. Si ce n'est pas le cas, il est temps de commencer à réfléchir.

Quelle est votre vision ?

Je souhaite du fond du coeur être le changement que j'ai toujours voulu voir dans le monde. Je veux être le changement des femmes de ma société, de mon état et de mon pays. Je veux être ce changement qu'ils veulent observer et dont ils veulent apprendre. Je ne veux pas être la meilleure femme du monde, mais je veux être quelqu'un d'exemplaire.