Ile Maurice: Initiative du Cercle Jeunesse de la Marie - Ils rénovent eux-mêmes leur «bus stop»

On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Las de voir l'état déplorable de leur abribus délabré et devant l'inaction des autorités, ils ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Avec l'aide de généreux sponsors, le résultat est au rendez-vous...

C'est une initiative très appréciée dans la région de La Marie, à Vacoas. Elle est signée le Cercle Jeunesse de La Marie, créé en octobre dernier par un groupe d'habitants, dirigé par Vikram Hurree, le président. Ensemble, ce groupe composé d'environ 25 membres, âgés de trois à 72 ans, a entrepris la rénovation d'un abri d'autobus dans la région. Celui-ci est opérationnel depuis environ deux semaines. Ils se confient.

Vikram Hurree raconte que dans le passé, ses amis Visham Maularah et Vicky Hurree, et lui avaient constaté qu'il n'y avait pas grand-chose à faire dans le quartier. Ils ont donc créé un petit «club». Ensuite, ils ont commencé à réfléchir à la création du Cercle Jeunesse de La Marie, qui a finalement vu le jour en octobre 2022. Ils ont organisé plusieurs activités, dont des tournois de pétanque qui ont connu un «énorme succès». «Auparavant, il n'y avait pas grand monde dans la rue l'après-midi, que ce soit en été ou en hiver, mais maintenant, il y a un véritable engouement.» Le groupe a également préparé un déjeuner pour un centre d'aide aux femmes en détresse à Curepipe et a distribué de la nourriture dans la région lors de la fête de Maha Shivaratree depuis sa création.

Mais ce n'est pas tout. S'ils font le buzz sur Facebook, c'est en raison de l'abribus. À ce propos, Vikram Hurree explique qu'il a d'abord contacté les autorités compétentes, qui lui ont dit que n'importe qui pouvait entretenir un abri d'autobus pendant une durée d'un à trois ans. «Notre bus stop était dans un état déplorable, délabré, et pendant les fortes pluies, les habitants étaient trempés jusqu'aux os. Nous nous sommes dit : pourquoi ne pas faire quelque chose et ne pas attendre les autorités ?»

Étant donné qu'ils ne pouvaient pas prendre en charge tous les coûts financiers, ils ont sollicité des sponsors tels que Sam Profer Plus et Grewals, qui ont accepté de les aider. «Nous avons mis 12 jours pour terminer les travaux, que nous avons réalisés sur une période d'environ six semaines. Comme nous travaillons pour la plupart d'entre nous, nous le faisions principalement le week-end. Tous les travaux ont été effectués par les membres eux-mêmes. Pour l'électricité, on a pu compter sur le soutien des commerces avoisinants.»

Qu'en est-il du coût d'un tel projet justement ? Difficile à dire, explique le président, car il y a eu le soutien des sponsors. Entre-temps, le Cercle Jeunesse de La Marie réfléchit déjà aux prochaines activités à venir...