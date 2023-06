Tunisie: Bougainvillier - Une grimpante à part

Le bougainvillier est une belle plante grimpante à fleurs rose ou rouge magnifiques. L'entretien et la taille sont des gestes qui améliorent durablement la croissance et la floraison du bougainvillier.

Plantation du bougainvillier

La plantation du bougainvillier est une étape importante car c'est elle qui va déterminer la reprise, la floraison et la bonne croissance de votre plante.

Bougainvillier en extérieur

Le bougainvillier ne tolère la culture en pleine terre que dans les régions aux hivers doux. Il ne résiste pas au gel. En région méditerranéenne, plantez-la de préférence au printemps dans un terre légère. L'idéal est un mélange fait de terre du jardin, de terreau et de sable. Le bougainvillier doit être planté à un endroit chaud et devra être rentré l'hiver s'il gèle dans votre région. Choisissez donc un endroit abrité du vent et de préférence au pied d'un support pour le faire grimper.

Bougainvillier en pot

La culture du bougainvillier en pot est recommandée partout où les températures descendent sous 0° l'hiver. Vous pourrez ainsi le rentrer dans un lieu lumineux où il ne gèle pas durant l'hiver. D'abord, placez votre bougainvillier dans un terreau pour plantes fleuries. Rempotez au printemps dans un pot de diamètre légèrement supérieur. Et pour obtenir une floraison spectaculaire, ajoutez un engrais spécial bougainvillée. Vous pouvez, également, multiplier facilement vos bougainvilliers par bouturage ou marcottage au printemps.

Taille du bougainvillier

La taille du bougainvillier n'est pas vraiment indispensable, elle est même déconseillée lorsqu'elle est trop sévère. Les fleurs apparaissent, en effet, sur le bois de l'année précédente et toute taille supprimerait donc les chances de floraison pour l'année à venir. Mais il est souvent intéressant d'équilibrer la ramure afin d'éviter que votre arbuste ne devienne difforme. Il faut alors éviter de tailler l'ensemble du bougainvillier, une taille légère et progressive au fil des ans est tout à fait adaptée. Pendant la floraison, supprimez les fleurs fanées au fur et à mesure afin de stimuler l'apparition de nouvelles inflorescences.Si l'arrosage peut être généreux en été, il convient de réduire la fréquence en hiver. Laissez la terre sécher entre 2 arrosages.

Maladies du bougainvillier

Le bougainvillier est une plante assez résistante, surtout lorsqu'il peut pousser en extérieur.

En intérieur, il a besoin de retrouver les conditions naturelles de culture pour éviter de dépérir.

Une brumisation régulière du feuillage avec de l'eau non calcaire permet d'apporter l'humidité ambiante dont il a besoin.

Si les feuilles brunissent et finissent par s'enrouler, il s'agit certainement d'une attaque de pucerons

Si les feuilles jaunissent, il s'agit certainement d'une attaque de cochenilles.

Conseil malin

Pour avoir une floraison spectaculaire, apportez un engrais organique spécial bougainvillier du printemps à l'été.