Guinée Equatoriale/Guinée: CAN 2023 / Guinée Equatoriale-Tunisie (1-0) - Qui ne tente rien n'a rien !

Certes, le penalty accordé à la Guinée Equatoriale est imaginaire, mais nos joueurs n'ont rien entrepris non plus pour gagner.

Stade de Malabo. La Guinée Equatoriale bat la Tunisie : 1-0. (0-0 à la mi-temps). But d'Emilio Nsue (85' s.p). Arbitrage de l'Ivoirien Ibrahim Kalilou Traoré.

Equipe de Tunisie : Dahmen, Kechrida, Meriah, Talbi, Abdi, Mejbri (Labidi 90'+2), Laïdouni, Ben Slimane (Dhaoui 61'), Chikhaoui (Bouguerra 59'), Jebali (Jouini 78') et Ben Romdhane (Derbali 90'+2).

Sincèrement, on s'attendait à une bien meilleure prestation de la part de notre team national hier à Malabo, où il a affronté la Guinée Equatoriale en match comptant pour l'avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Un match sans véritable enjeu pour notre sélection nationale vu qu'elle a assuré sa qualification dès la journée précédente. Un match de prestige lors duquel nos internationaux étaient censés jouer pour défendre le leadership du Groupe J, sinon pour s'affirmer à titre individuel, Haykel Chikhaoui notamment qui a eu droit à une titularisation. Or, l'approche défensive adoptée par Jalel Kadri au début du match a empêché le milieu offensif monastirien de bien s'exprimer. Une approche incompréhensible de la part du sélectionneur national étant donné qu'à chaque fois qu'on a opté pour la prudence mesurée et le bloc bas, la réussite n'a jamais été au rendez-vous. Cela s'est confirmé encore une fois hier

Par ailleurs, les Equato-Guinéens allaient prendre confiance en eux au fil des minutes et ont fini par effectuer quelques montées, pour menacer la défense tunisienne à l'image de l'action où Aymen Dahmen est intervenu pour dégager la balle qu'Ali Abdi a mise en touche (32').

Côté tunisien, il a fallu attendre le temps additionnel de la période initiale pour assister à la première véritable occasion tunisienne du match quand Mejbri obtint une faute à l'approche de la zone des 16 mètres. Le coup franc tiré par Ben Romdhane s'écrasa lamentablement sur le mur défensif équato-guinéen (45'+3).

A force de subir, on finit par encaisser...

De retour des vestiaires, le jeu a repris aussi ennuyeux qu'en première mi-temps. Le sélectionneur national a fini par comprendre que des changements s'imposent s'il veut apporter une réelle plus-value à l'animation offensive. Incorporé à l'heure de jeu, Mohamed Dhaoui a raté une occasion en or pour ouvrir la marque au profit de l'équipe de Tunisie quand, servi dans le dos des défenseurs, il s'est trouvé nez à nez avec le portier équato-guinéen, mais étant incapable de faire un simple contrôle du ballon, il rata son finish (62').

Quelques minutes après, les Equato-Guinéens allaient se montrer dangereux et Dahmen, auteur d'une jolie parade, de sauver ses filets d'un but tout fait (66').

Et alors que nos joueurs n'entreprenaient rien ou presque, subissant de plein fouet le rythme imposé par leur hôte, l'arbitre du match allait se montrer particulièrement généreux avec la Guinée Equatoriale en lui offrant un penalty imaginaire, estimant que Kechrida a commis une faute sur Miranda, alors que les deux joueurs étaient lancés dans un simple duel. Le penalty est transformé par Emilio Nsue à la 85'.

A force de subir, on finit par encaisser. Voilà la leçon que devront retenir Jalel Kadri et ses joueurs. Le penalty accordé à la Guinée Equatoriale est peut-être imaginaire, mais notre sélection nationale n'a pas fait non plus l'effort pour gagner. Après la défaite d'hier, Jalel Kadri doit penser sérieusement à revoir sa copie.