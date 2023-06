Tunisie: Tir groupé de l'EST - Le choix des cibles

L'Espérance s'active sur le marché des transferts.

Le champion en titre tunisien pèse actuellement sur le marché des transferts avec des discussions entamées avec le Béjaois Oussema Bouguerra (bourreau des «Sang et Or» en finale de Coupe de Tunisie), l'arrière gauche stadiste Oussema Shili, auteur d'une saison ponctuée par deux buts, et enfin le milieu nigérian Youssef Oumarou, 30 ans et indéboulonnable au coeur du jeu usémiste.

Cette saison, Oussama Shili a disputé 16 matchs et 2 buts. Une performance qui lui accorde une valeur marchande estimée à 500.000 euros. Toutefois, les «Sang et Or» ne sont pas les seuls à convoiter Oussama Shili. Pour revenir à Shili, régulier cette saison avec 16 matchs disputés et aussi pisté par le CA (s'il parvient à lever l'interdiction de recruter et contraint de compenser les départs de Nabil Lamara et de Ghazi Abderrazek), il a par le passé évolué à l'ASD, à l'USM, à l'OB et disposerait d'une belle cote sur le marché des transferts. Notons toujours en marge des prochaines emplettes de l'EST que la star montante des Young Africains, Fiston Mayele, était bel et bien pisté par l'EST avant l'entrée dans les négociations des Sud-Africains de Kaïzer Chief, prochainement coachés par Nassreddine Nabi, partant du club tanzanien.

Bassem Srarfi se rapproche

A 25 ans accomplis, l'attaquant Bassem Srarfi pourrait retrouver les pelouses tunisiennes en signant à l'EST. Après le CA où il a été révélé, Nice, les Belges de Zult Waregen et les Koweïtiens d'Al Arabi, Srarfi, pur produit du CDF Stadiste, est en négociations avancées avec le doyen des clubs tunisiens, quoique le joueur soit aussi pisté par des clubs qataris.

Patience mère de toutes les vertus

Enfin, volet affaire Elyes Chetti, il semble que l'Espérance Sportive de Tunis doit encore patienter. En effet, un premier jugement a antérieurement été rendu par le TAS, imposant de suspendre l'exécution de la sentence énoncée par la commission des litiges de la Fifa qui a infligé une amende d'un million d'euros au joueur algérien et à son club Angers. Or, en attendant l'examen en appel, Chetti dispose d'un sursis et joue la montre avant que justice soit faite !