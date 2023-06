Tunisie: Arfaoui, la juste récompense

A 18 ans, le jeune portier Driss Arfaoui «ne touche plus terre».

Révélé au grand public après ses incroyables parades au Mondial U20, le dernier rempart des Belges du Sporting Deinz a récemment reçu une distinction de la part de l'instance de Zurich. La Fifa l'a ainsi choisi en tant que second meilleur gardien en marge de la Coupe du Monde U20 disputée en Argentine. Juste récompense pour un gardien de but promis à un bel avenir.

Les joueurs béjaois font monter la pression

Les joueurs de l'Olympique de Béja ont fait l'école buissonnière en début de week-end, exigeant le versement de leurs dus alors que, selon certains échos, l'exécutif des Cigognes a déjà versé une partie des gains promis après l'épopée des Béjaois en Coupe de Tunisie. Ainsi, après avoir observé trois jours de répit suite au match face au CSS dans le cadre du play-off, le groupe de joueurs n'était pas présent à l'entraînement alors que la saison n'est pas encore bouclée.

Mathlouthi marche dans les pas de Jaziri

Tout comme l'attaquant Seif Jaziri, le latéral Hamza Mathlouthi a prolongé son engagement avec le Zamalek. A 30 ans donc, le natif de Zarzouna, pur produit cabiste, rempile avec les Cairotes pour deux saisons supplémentaires. Arrivé sur les bords du Nil en 2020, Mathlouthi a glané avec le Zamalek deux titres de champion, et une coupe d'Egypte. Auparavant aussi, en Tunisie, il a remporté deux coupes de Tunisie, avec le CAB en 2013 et avec le CSS en 2019.

ESS : vers une fin heureuse

pour le paiement des dettes

Tout comme le CA, l'ESS, leader du championnat de la Ligue 1, doit indemniser certains ex-joueurs afin d'obtenir le feu vert des instances, pouvoir peser sur le marché des transferts et participer à la C1. Des garanties sont donc nécessaires pour pouvoir à terme payer des joueurs qui s'en sont remis aux instances pour toucher leurs dus. Et l'on se dirigerait vers une fin heureuse sachant que quasiment tous les éléments sont d'accord pour négocier les modalités de paiement. Les joueurs en question sont Yassine Chikhaoui, Iheb Msakni, Mohamed Amine Ben Amor, Achref Krir, Wajdi Kechrida, Zied Boughattas, Ammar Jmal et Saddem Ben Aziza, alors que Hamza Lahmar exige le paiement du montant global.

Traoré, la bonne pioche des Bleus

L'attaquant malien, Boubacar Traoré, constitue forcément une bonne pioche pour l'USM. Buteur patenté, le natif de Bamako n'a donc pas manqué jusque-là de confirmer tout le bien que l'on pense de lui, répondant présent à chaque fois où il est sollicité et devenant ces derniers temps un maillon fort de l'équipe usémiste. Ainsi, à 21 ans, Traoré, buteur à 9 reprises en 13 matchs disputés, constitue l'une des attractions du mercato. Sous contrat avec le club du Ribat jusqu'en juin 2024, il voit actuellement sa cote s'envoler, ce qui ne décourage cependant pas les chasseurs de tête et les clubs à la recherche d'un buteur racé de cette trempe.

Ismaël Gharbi aux portes de la sélection tunisienne ?

Sociétaire du Camp des Loges, le jeune Ismail Gharbi pourrait définitivement opter pour la Tunisie et les Aigles de Carthage après n'avoir pas été retenu avec la Roja U19 pour l'Euro 2023. Gharbi, 19 ans, est régulièrement suivi par les tenants de la FTF, intéressés par le profil d'un joueur qui dispose de la triple nationalité (tunisienne, espagnole et française). Convoqué sous la bannière des Tricolores U18 en été 2022, il a aussi disputé les Jeux Méditerranéens avec l'Espagne. N'empêche, le joueur est toujours éligible» pour joueur avec la Tunisie et la FTF s'active actuellement pour le convaincre définitivement.