Tunisie: Projet Médithéâtre et lancement de la phase d'incubation du consortium de Production Artistique - Douze candidats, deux start-up pour la promotion du tourisme culturel

On note que les femmes représentent 60% des candidats sélectionnés et 6 régions ont été touchées à travers ce projet, à savoir le Grand-Tunis, Béja, Bizerte, Gabès, Monastir et Sousse. Cet évènement marquera le début d'une collaboration fructueuse entre les acteurs-clés du projet, ouvrant ainsi la voie à un avenir prometteur pour l'industrie artistique dans la région...

Le lancement de la phase d'incubation pour la création d'un Consortium de production artistique a démarré depuis quelques semaines pour accompagner les candidats sélectionnés afin de créer deux start-up spécialisées dans la production de costumes et de décors pour l'organisation de spectacles et pour développer un nouveau produit dans le cadre du tourisme culturel au terme du projet Médithéâtre.

Cet évènement s'est tenu au cours du mois dernier, au Centre International de Tunis pour l'économie culturelle numérique, et s'étalera sur trois mois successifs, à savoir juin, juillet et août. En effet, le projet Médithéatre, ainsi que les phases d'incubation de formation des candidats se sont faits en collaboration avec le TIC DCE.

Cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du programme ENI de coopération transfrontalière Italie-Tunisie, porté par July Music trapanese en partenariat avec le District Touristique de Sicile Occidentale, les Amis de la musique de Trapani pour la partie italienne et l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (Amvppc), la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, Conect, et le théâtre de l'Opéra de Tunis pour la partie tunisienne, Médithéâtre a pour objectif de créer un pôle d'excellence dans le secteur du divertissement, favorisant ainsi une coopération économique et culturelle vertueuse au sein de l'espace méditerranéen.

Ce projet innovant vise à encourager la création de micro-entreprises spécialisées dans la création de décors et de costumes, contribuant ainsi à la croissance de l'industrie artistique. Dans le cadre de cette initiative, la Conect s'est engagée à mettre en oeuvre un programme d'incubation, en collaboration avec le Centre international de Tunis pour l'économie culturelle numérique (TICDCE). Ce programme offrira donc un accompagnement sur mesure aux 12 candidats sélectionnés dans le cadre de l'appel à candidature lancé par le projet Médithéâtre.

Samia Chelbi,manager et coordinatrice du projet Médithéâtre, a noté par ailleurs que ce projet qui rentre dans le cadre de la coopération transfrontalière Tunisie-Italie a pour mission principale de favoriser la coopération économique et culturelle entre les deux pays par la création d'un pôle d'excellence de la production dans le secteur du divertissement, spectacle et développement de tourisme culturel en mettant à disposition les meilleures ressources et opportunités dans La Sicile et la Tunisie

«Ce projet est piloté par un chef de file italien et trois partenaires tunisiens, qui jouent un rôle primordial dans ce projet, dont l'accompagnement des artistes et artisans dans le secteur de production de costumes et de décors pour l'organisation et l'animation des spectacles des grands théâtres méditerranéens, l'aide et l'incubation pour l'accès au marché local et international. On note que les femmes représentent 60% des candidats sélectionnés et nous avons touché 6 régions à travers ce projet, à savoir le Grand-Tunis, Béja, Bizerte, Gabès, Monastir et Sousse.

Au terme de ce projet, il y aura la création d'un incubateur et la création de deux start-up qui vont être spécialisées dans la production de costumes et de décors pour l'organisation de spectacles et pour développer un nouveau produit dans le cadre du tourisme culturel», a-t-elle expliqué.

Pour une collaboration économique et culturelle

Durant une période de trois mois, à savoir les mois de juin, juillet et août, les 12 candidats bénéficiaires de ce programme recevront un soutien complet dans divers domaines tels que le commercial et le marketing, le droit international, l'élaboration des plans d'affaires, la gestion financière, la veille juridique, les techniques de négociation et de communication...

Ces candidats auront ainsi accès à des conseils et à des services de soutien leur permettant de développer leurs compétences et de consolider leurs projets. Le programme d'incubation et d'accompagnement, qui a été déjà lancé, a porté d'ailleurs lors de la première séance de formation sur la connaissance de soi, un atelier qui a été animé par des professionnels pour accompagner les candidats sélectionnés, et a été axé sur la définition de la connaissance de soi et son importance pour un entrepreneur ,ainsi que d'autres chapitres axés sur la présentation de l'outil profiling nova global( outil de connaissance de soi), les quatre styles de comportement selon les quatre langages de couleurs, ainsi que la connaissance de ses valeurs et de son big why.