Tunisie: Les jupes, coupes et modèles, « in » de la saison

En modèle maxi long, midi ou même court, en jean ou en tissu, bariolée et colorée ou unie... la jupe peut se porter à tous les événements et occasions... Légère, pratique pendant la saison estivale, elle s'adapte avec toutes les morphologies et met en valeur notre corps... Zoom sur les meilleures coupes, couleurs tendance de la jupe à porter pendant cet été ....

Symbole de féminité et d'élégance, la jupe est devenue, depuis des décennies, une pièce indispensable que l'on devrait toutes avoir dans nos garde-robes et dressings. Une pièce polyvalente, portable hiver comme été et adaptée à tous les âges et occasions, c'est un must have qui se décline sous plusieurs coloris, coupes...

Et avec la belle saison estivale, c'est une bonne occasion pour en faire d'elle notre allié pour upgrader nos looks et tenues du jour... On vous dévoile dans ce numéro les dernières tendances à ne pas rater en matière de looks en jupe pour être à la mode et rester dans l'actualité...

Pour celles qui veulent dévoiler leurs jambes, elles peuvent miser sur la jupe courte, façon droite en jean. Super féminine, cette pièce tendance de l'année 2023 se décline tout d'abord en plusieurs degrés de couleurs, jean brut, bleu foncé, bleu clair... et sous plusieurs coupes ; évasée, trapèze, droite...

La jupe en jean se porte bel et bien avec un simple tee shirt en blanc et des baskets assorties, pour un look décontracté et pratique, sinon elle peut aussi s'associer avec des sandales ou des mules à demi-talons, un chemisier ample pour un look plus snob adapté pour des événements ou occasions officielles.. Côté sac, on peut choisir les tote bag, pour un look super sporty ou les sacs fourre-tout pour un look et un style plus chic et habillé.

La jupe en jean longue, avec fente, fait partie également cette année de la meilleure tendance en matière de mode. Son atout principal, c'est qu'elle va à tous les âges et permet également de cacher nos rondeurs et quelques petits défauts. Il suffit juste de savoir comment la combiner avec les autres pièces pour créer un look harmonieux et tendance.

La jupe en jean longue se porte de façon sport, en l'associant avec un crop top et des mules ou sandales plates ou bien en version féminine très classe avec un body, un blazer et des escarpins. Il faut juste savoir bien choisir la coupe de sa jupe qui va à merveille avec sa morphologie pour sublimer sa silhouette et paraître plus élégante et fashionista. Ces modèles de jupes en jean se vendent à prix très cassé dans les boutiques de friperie, ce qui peut être une bonne opportunité pour toutes celles qui veulent être dans la tendance sans trop investir dans des pièces coûteuses... Il suffit juste d'opérer quelques modifications et des retouches pour moderniser la pièce

Mais pour la grande nouveauté cette année en matière de jupes, ce sont les couleurs. En rose fuchsia ou poudre, en vert, en bleu, en beige clair et en blanc sale... les jupes s'imprègnent de la mode des années 90/ 2000 pour le bonheur de toutes celles qui cherchent à avoir un style rétro. La jupe longue en coupe trapèze ou en arrivant jusqu'aux chevilles avec une fente se porte presque avec toutes les pièces basiques que l'on a dans nos garde-robes. On peut la mixer avec une chemise en blanc, des mocassins ou escarpins... ou bien la porter avec des pièces plus recherchées pour créer un look original et tendance. On peut jouer sur les superpositions, un crop top et un chemisier que l'on porte avec la pièce maîtresse, des baskets montantes et un chemisier loose, style over size...

Pour les soirées, les fêtes et les partys... la jupe peut être une excellente pièce pour un look ultra féminin et très élégant. A miser sur les jupes droites, simples, courtes ou longues, qu'on associe avec un corset ou un haut style bandeau et des escarpins à talons sans oublier ses accessoires dorés pour un look très canon !

A profiter de cette pièce tendance durant cette saison, en variant les looks et les styles pour rester élégante, chic et féminine...