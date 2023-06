Algérie: Ouverture du 14e Festival scolaire national des clubs de recherche historique

BATNA — La 14e édition du Festival scolaire national des clubs de recherche historique s'est ouverte, dimanche, à la Maison de la culture Mohamed-Laïd Al Khalifa de Batna, dans une ambiance festive, en présence de participants venus de 20 wilayas du pays.

L'événement, organisé cette année sous le slogan "La mémoire nationale refuse l'oubli", s'inscrit dans le cadre des célébrations du 61ème anniversaire du recouvrement de l'indépendance de l'Algérie, a indiqué le directeur de wilaya de l'éducation, et commissaire du festival, Othmane Hamena.

Ce responsable a estimé, dans son allocution d'ouverture, que ce Festival constitue une opportunité pour les élèves participants, leurs encadreurs et les représentants des Moudjahidine , d'évoquer l'Histoire de l'Algérie, parsemée de sacrifices et d'actes héroïques, et de mettre en lumière les événements vécus par le peuple algérien lors de la guerre de libération nationale contre l'occupant français .

La cérémonie d'ouverture du festival qui se poursuivra jusqu'au 21 juin, a donné lieu à l'exécution de chants patriotiques et à la présentation d'une pièce de théâtre traitant de la nécessité d'inculquer aux enfants, dès leur plus jeune âge, l'amour de la patrie.

Une pièce longuement et chaleureusement applaudie par la nombreuse assistance, visiblement émue et subjuguée par la prestation des élèves sur scène.

Notons que chaque édition du Festival scolaire national des clubs de recherche historique, organisé par la direction de l'éducation de Batna, est marquée par la présence de représentants des Moudjahidine des wilayas participantes, permettant des "contacts fructueux entre la génération de Novembre 1954 et celle de l'indépendance", selon les organisateurs.

Dans ce contexte, Mme Djouher Mezache, dite Fatima, représentante des Moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou, a salué cette "passerelle entre générations", la jugeant "extrêmement importante, surtout pour les jeunes".

Elle a également fait part à l'APS de son "bonheur" d'être présente au Festival, dont elle est une fidèle habituée, et heureuse de constater l'intérêt des élèves pour l'histoire de leur pays, ce qui donne de l'optimisme pour l'avenir de l'Algérie.

Les collégiens et les lycéens participants au festival concourront pour les prix devant être décernés à l'issue de l'événement, en présentant des enquêtes audiovisuelles sur les événements historiques et sur la réalité Algérienne, au temps de la colonisation et aujourd'hui.

Des excursions et des sorties de découverte seront organisées au profit des participants dans plusieurs sites historiques et archéologiques de la wilaya de Batna, a-t-on indiqué.