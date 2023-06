Ouganda: CAN-2023/Ouganda - Algérie (1-2) - Les Verts enchaînent et rassurent

DOUALA (Cameroun) — Avec une grande maitrise, l'équipe nationale de football a enchaîné un cinquième succès de rang en battant l'Ouganda 2-1 (mi-temps : 1-0) dimanche au stade Japoma de Douala (Cameroun), dans le cadre de la 5e journée (Gr.F) des qualifications de la CAN-2023 (décalée à 2024) prévue entre le mois de janvier et février 2024 en Côte d'Ivoire.

Le coach national Djamel Belmadi a présenté lors de cette sortie un onze largement remanié avec la présence pour la première fois du défenseur Zinédine Belaïd (USMA), du milieu de terrain Himad Abdelli (Angers SC), et de l'attaquant Aymen Mahious (USMA). Une équipe "new look" qui avait de l'allure et de l'assurance avec des "majors" comme Bentaleb en sentinelle au milieu du terrain et un néophyte nommé Oussama Chita (USMA) très à l'aise dans la première partie du terrain.

Côté ougandais, les coéquipiers du capitaine Emmanuel Okwi (C) ont beau essayer de déstabiliser la défense algérienne, mais leurs tentatives étaient loin de représenter un danger pour le keeper algérien, Mandrea, impérial jusque-là.

Il a fallu attendre la 35e minute pour assister au réveil des "Cranes". Suite à une balle perdue de la défense algérienne, les Ougandais enclenchent une offensive, mais Bensebaïni, capitaine d'un jour, a sauvé in-extrémis.

Montant d'un cran, les Cranes ont failli ouvrir le score sur une reprise à l'intérieur de la surface, (40e) repoussée in-extrêmis par Mandrea, auteur d'un joli arrêt-réflexe rassurant.

La réaction algérienne n'a pas tardé à venir. Des 35 mètres, Belkebla lance un puissant missile que le gardien ougandais Salim Magoola dégage en catastrophe...dans les pieds d'Amoura qui ne s'est pas fait prier pour ouvrir le score, à bout portant (42e).

Touchés dans leur amour propre, les Ougandais sont repartis vers l'avant mais ont buté sur une solide défense algérienne, menée par un excellent Bensebaïni, aligné cette fois-ci dans l'axe central, lui qui évolue habituellement comme latéral gauche.

Amoura signe le doublé

Après la pause, l'Ouganda est revenu avec de fortes intentions offensives pour refaire son retard, mais Mandrea est rassurant dans les airs. C'est plutôt l'Algérie qui était à deux doigts d'aggraver la marque par Bensebaïni d'une superbe reprise de volée, sortie par le portier adverse (48e).

A la 64e minute, le coach national Djamel Belmadi effectue trois changements à la fois, dont deux à vocation offensive avec l'entrée en jeu de Mahrez, Benrahma, et Aouar, qui signe ses grands débuts en sélection nationale.

Ces changements n'ont pas tardé à donner leurs fruits, puisque sur une superbe passe décisive de Mahrez après un excellent enchaînement, Amoura surgit de nulle part et porte le score à 2-0 (67e).

Dans l'autre match du groupe F, disputé un peu plus tôt dans la journée, la Tanzanie, dirigée sur le banc par le technicien algérien Adel Amrouche, s'est relancée dans la course à la qualification en battant le Niger (1-0), en match disputé au stade Benjamin Mkapa de Dar Es-Salaam. L'unique but de la partie a été inscrit par Simon Msuva (69e).

A l'issue de cette 5e journée, l'Algérie conforte sa position de leader avec 15 points, devant la Tanzanie (7 pts) et l'Ouganda (4 pts), alors que le Niger qui ferme la marche avec 2 points, est officiellement hors course.

Lors de la 6e et dernière journée prévue les 2 et 3 septembre prochains, l'Algérie recevra la Tanzanie, alors que l'Ouganda sera en appel face au Niger. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale.

Les Algériens enchaîneront, après le match contre l'Ouganda, en disputant ce mardi un test amical face à la Tunisie au stade du 19 mai 1956 d'Annaba (20h00).